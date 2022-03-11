Kültür evinden, Avrupa müzeciliğinde zirveye

2013’te başlayan bu uğraş öyle bir noktaya geldi ki, çalışmaları 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi olarak tescillendi. Yerel değerleri küresele taşıyan Bayburt’taki müze, hemen iki yıl sonra yani 2021 yılında Avrupa Müze Forumu tarafından Avrupa’da yılın müzesi seçildi. İtalya’nın en çok okunan gazetesi Corriere Della Sera tarafından da dünyada gezilmesi tavsiye edilen 7 müzeden biri olarak gösterildi.

Kenan Yavuz, sürece ilişkin duygularını “Köyüme, toprağıma, köklerime olan sevdamı ete kemiğe büründürmek için inşa ettiğimiz müzemizin geldiği nokta benim için adeta bir rüya gibi” diyor.

ÖDÜLLE SORUMLULUĞUMUZ DAHA DA ARTTI

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Sorumlusu Furkan Yavuz, 2021 Aralık ayında ödül devir teslimi gerçekleştirmek amacıyla, aynı ödülü 2020 yılında kazanan Dublin’deki “14 Henrietta Street” Müzesi’ni ziyaret etti. Silletto Trust tarafından verilen sanat eseri, Dublin’den yola çıkarak, sergilenmek üzere Bayburt’a getirildi. Yılın müzesi ödülünü teslim alan Müze Temsilcisi Furkan Yavuz, şunları söylüyor: “2021 Yılı Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülü’nü 2022 yılında müzemizde sergilemek amacıyla teslim aldık. Aralık ayında müzemizdeki ödül köşesinde yerini alacak. Kültür zenginliğimizi ve derinliğimizi görünür kılmakta gösterdiğimiz başarılı çalışmalar nedeniyle bize verilen ödül, prosedür gereği 2022 yılında müzemizde sergilenecek, Mayıs 2022’de Estonya’da gerçekleşecek olan EMYA 2022 Ödül törenine davetliyiz. Ödül töreninde müzemizi tanıtıcı konuşma yapacak, ödülü yeni sahibine teslim edeceğiz. Avrupa Müze Forumu bizlerin diğer Avrupa müzelerine ayrı bir konferans daha vermemizi rica ettiler, bizler de kabul ettik. Kültür mirası kategorisinde daha önce ödül alan müzeler ve diğer kategorilerdeki ödüllü müzelerle bir platform oluşturarak çalışmalar yapmak istiyoruz. Ödülün bizden önceki sahibi “14 Henrietta Street” Müzesi başta olmak üzere yapacağımız işbirliği ile ülkemizi temsil etme kabiliyetimizi geliştirmek istiyoruz. Kendi köyümüze kurduğumuz müzemizin, dünyanın en prestijli ödülü ile taçlanmış olması, çok daha ileri çalışmalar yapma noktasında bize sorumluluk yüklüyor.”

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(dunya.com)