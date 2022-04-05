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Karadeniz'in İncisi Artvin'in Yöresel Yemeklerinden 18 lezzet...

Doğu Karadeniz mutfağından, Gürcü mutfağına, birbirinden eşsiz lezzetle donanmış Artvin'i keşfe çıkartalım sizleri. Kapı komşusu Gürcistan’ın yemeklerinden, Karadeniz’in meşhur laz mutfağına pek çok yörenin lezzetini harmanlayan Artvin mutfağı, meşhur kalacosundan, mısır ekmeğine çeşit çeşit yemeklerle kalabalık sofralara ev sahipliği yapıyor. Misafirperver halkıyla bilinen Artvin'in unutulmaz lezzetlerinden bir kaçını sizlere için derledik. Hadi buyurun o zaman...

Kültür Sanat 05.04.2022, 12:46
Karadeniz'in İncisi Artvin'in Yöresel Yemeklerinden 18 lezzet...

1. Hamsili Pilav

Artvin yöresel yemekler listemizde yerini alan hamsili pilav Karadeniz’in en bilindik ve sevilen lezzetlerinden biri. Rize’den Artvin’e bütün Karadeniz sofralarında yerini alan hamsili pilav, pirinç pilavı ile yapılıyor. Temizlenmiş hamsilerin iç harç ile pişen pilavla birlikte tepside tıpkı börek gibi dizilmesiyle fırına verilen yemek, sadece kendi başına bile oldukça doyurucu bir lezzet.

2. Şalgam Pancar Yemeği

Artvin yöresel yemekler listemizde yerini alan ilginç bir diğer lezzet de, şalgam yani bir diğer adıyla pancar yemeği. Temizlenip kesilen pancarların isteğe göre domates ve çeşitli garnitürlerle birlikte yağda kavrulmasıyla yapılan yemek, lezzetinin yanı sıra besin değerleri bakımından da oldukça faydalı ve zengin.

3. Kalaco

Artvin yöresel yemeklerin başında gelen Kalaco , Karadeniz ve Gürcistan mutfağına ait bir çeşit papara desek yanlış olmaz. Artvin’de yapılan papara da pek tabi mısır ekmeği ile yapılıyor. Genellikle bayatlamış mısır ekmeğinden yapılan kalaco, tereyağında kavrulan soğanın üzerine eklenen tuzlu ayranın pişmesiyle karışım haline getirilerek hazır hale geliyor.

4. Kaygana

Artvin mutfağının meşhur lezzetlerinden biri olan kayganayı listemize eklememek olmazdı. Krep benzeri hamur işi olan kaygana, yumurta ve unla yapılan kahvaltılık yemeklerinden biri. Diğer kreplerden farklı olarak içerisine bölgenin sevilen yeşillikleri ekleniyor. Maydanoz, dereotu, yeşil soğan ve isteğe göre pek çok çeşit yeşillik eklenebilen karışım, tavada kızartıldıktan sonra sofralarda yerini alıyor.

5. Yoğurtlu Silor

Silor ya da sinor, pek çok farklı isimle anılan bu yemek, Artvin sofralarında mutlaka yerini alan lezzetlerden biri. Oldukça az malzemeyle yapıldığı ve pratik olduğu için sık sık tercih ediliyor ancak yemeğin lezzeti de sevilmesine bir o kadar etken. Elde açılan ya da yufkacıdan hazır olarak alınan rulo halinde sarılmış yufkaların ıslatılıp fırında pişirilmesinden sonra üzerine bol yoğurt ve baharatlı sos eklenerek yapılan silor, oldukça hafif bir yemek olduğu için günün her öğününde rahatlıkla yenebiliyor.

6. Mısır Ekmeği

Karadeniz dendi mi insanın aklına mısır ekmeği gelir. Artvin sofrasına oturduğunuzda mutlaka karşınıza çıkacak olan mısır ekmeği, yöre de en sık yenilen ekmek çeşitlerinden biri. Bol mısır unuyla yapılan lezzetli ve kabarık mısır ekmeğini tokken bile yemek isteyebilirsiniz. Zira tadı o kadar güzel ki kendi başına bile yenebiliyor. Yanına yeşil soğan ve tuz ile yiyeninden, yoğurdun içine katanına kadar çeşit çeşit şekillerde tüketilen mısır ekmeğini daha denemediyseniz, ilk fırsatta yemenizi öneririz.

7. Hamsili Ekmek

Artvin’in meşhur ekmeklerinden bir diğeri de, tıpkı mısır ekmeği gibi yapılan ancak içerisine yeşillikle birlikte hamsi eklenen hamsili ekmek. Bu tarz karışık lezzetlere alışık olmayanlar için oldukça değişik gelebilir ancak Karadenizliler bu ekmeğe bayılıyor. Mısır ekmeği karışımının içine eklenen temizlenmiş hamsiler, maydanoz, pazı ve nane gibi yeşilliklerle harmanlandıktan sonra fırında pişiriliyor. Artvinlilerin çay saatinde dahi yediği hamsili ekmeği tadarak farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz.

8. Cevizli Kete

Artvin’in meşhur hamur işi lezzetlerinden bir diğeri de cevizli ketesi. Elde açılan kabarmış hamurun içerisine çekilmiş ceviz yerleştirilmesiyle yapılan kete, fırında pişirilerek hazır hale geliyor. Artvin evlerinde misafirlere mutlaka yapılan hamur işi, taze demlenmiş bir fincan çayla harika bir ikili oluyor.

9. Karalahana Kavurması

Artvin yöresi dışında Ordu’da da sıklıkla yapılan karalahana kavurması, saymakla bitmeyen faydaları ve besin değeri dışında lezzetiyle de herkesi cezbediyor. Taze taze lahanaların temizlenip kavrulmasıyla yapılan yemek, genellikle içerisine bulgur, ya da havuç gibi çeşitli sebzeler eklenip pişirilerek servis ediliyor.

10. Turşu Kavurması

Turşuyu sevenlerdenseniz, Artvin sofralarında yerini alan bu lezzetli turşu kavurması da tam size göre. Genelde fasulye turşusu ile yapılan yemek, ince ince doğranmış ve tereyağı il zeytinyağında kavrulmuş soğanlarla birlikte kavrulmasıyla yapılıyor. Üzerine bir de birkaç diş sarımsak atılan kavurma, isteğe göre üzerine yumurta kırılarak kahvaltılarda da yenebiliyor.

11. Benekli Alabalık

Karadeniz’e gelip de, şöyle güzel bir balık yemeden olur mu? Olmaz. Artvin’in meşhur dere balığı olan benekli alabalık, büyüklüğüyle ve lezzetiyle biliniyor. Artvin mutfağında mısır unuyla birleşen omega deposu besleyici balık, mısır ununa bulandıktan sonra kızartılıyor. İsteğe göre fırında pişirilen yemek, balık çorbası olarak da tüketiliyor.

12. Keşkek

Hepimizin yakından tanıdığı keşkek, Artvin mutfağında bulunan ocaklarda da sık sık pişiyor. Et, buğday ve nohut birleştiğinde ne kadar güzel bir yemek çıkabilirse ortaya, keşkek de o kadar lezzetli oluyor. Et suyu ile pişirilen nohut ve buğdayların tadıyla birleşen tereyağlı soslu yemek, ağzınızda unutamayacağınız bir tat bırakacak.

13. Karalahana Sarma

Sarmanın her halini sevenlerdenseniz, Artvin sofralarında yer alan karalahana sarması da tam size göre. Sarılmasıyla saatlerce uğraşılan, ancak lezzeti nedeniyle dakikalar içinde biten sarma, genellikle Karadeniz mutfağında sıklıkla yapılıyor. Haşlanan kara lahana yapraklarının içerisine pirinçli iç harç doldurulmasıyla yapılan yemek, üzerine güzel bir yoğurtla harika gidiyor.

14. Katmer

Artvin yöresel yemekler listemizde yerini alan bir diğer lezzetli hamur işi de, Türkiye’nin neredeyse her yöresinde sevilerek tüketilen, annelerimizin sık sık yaptığı katmer. Bezeler halinde hamurların elde açılmasından sonra tereyağı sürülmesiyle fırında pişirilen katmer, isteğe göre tahinli olarak da yapılabiliyor.

15. Mıhlama (Kuymak)

Rize, Trabzon ya da Artvin fark etmez. Muhlama Karadeniz’in neredeyse her sofrasında yerini alıyor. Yöreye ait mısır unu ve özel tereyağı ve özel peynir ile yapılan mıhlama, genellikle bakır tavalarda yapılarak servis ediliyor. Kavrulan mısır unu ve tereyağının kokusuyla mest olurken, erimiş peynirin uzayan görüntüsüne aşık olabilirsiniz.

16. Yayla Çorbası

Türkiye’nin her yerinde sofralarda yerini alan ve sevilerek tüketilen, mutfağımızın en güzel çorbalarından biri olan yayla çorbası, Artvin yöresel yemekler listemizde de yerini almalıydı. Kış aylarının vazgeçilmez yemeklerinden biri olan çorba, yoğurt, pirinç ve yumurta gibi lezzetlerin bir araya geldiği oldukça lezzetli bir yemek.

Tatlılar

17. Laz Böreği

Laz böreği dediğimizde bakmayın aslında bu bir Artvin tatlısı. Elde açılan hamurların içine muhallebi eklenip baklava gibi kat kat üstü kapatılan tatlı, fırında piştikten sonra şerbetlenerek servis ediliyor. Yemekte ilginç olan bir diğer özellik de içerisine çok az da olsa karabiber ekleniyor olması. Taze bir çay ile harika giden tatlıyı denemediyseniz, kendi eviniz yaparak da deneyebilirsiniz.

18. Hasuta

Artvin yöresel yemekler listesinde yer alan klasikleşmiş bir diğer tatlı da, pekmezle yapılan meşhur hasuta tatlısı. Hasuda olarak da bilinen tatlı, oldukça az bir malzemeyle ve kısa sürede yapılabildiği için evlerin mutfağında sık sık pişiyor. Dut pekmezi, tereyağı ve nişasta ile yapılan tatlı oldukça hafif olduğu için günün her saatinde yiyebilirsiniz.

#Artvin #yemek #karadeniz #mıhlama #kalaco #katmer #sarma #alabalık #turşu kavurması #hamsili ekmek
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