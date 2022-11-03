Kapadokya’da balon uçuş rekoru kırıldı

Peri bacaları ve volkanik vadileri ile ziyaretçilerini büyüleyen Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin Kapadokya’da yapmak istediği aktivitelerin başında Sıcak Hava Balonlarına binmek geliyor. Bu olağanüstü coğrafyayı en iyi keşfetmenin yollarından biri sıcak hava balonları. Balonlar gün doğumu esnasında vadilerin, peri bacalarının, kaya evlerinin arasında yukarı ve aşağı manevralar yaparak bu muhteşem manzayı keşfetmenize olanak sağlıyor. Farklı renklere bürünmüş vadiler ve balonların gökyüzündeki harmonisi hem binenlere hem de izleyenlere masalsı anlar yaşatmaya devam ediyor. Hava şartlarının uygun olduğu günlerde, gün doğumunda havalanan sıcak hava balonları yaklaşık 1 saat Kapadokya semalarında süzülüyor. Nevşehir Valiliğinin Kapadokya’da balon uçuşları ile ilgili yaptığı açıklamaya göre, 2022 yılının ilk 10 ayında gerçekleşen 27 bin 698 balon uçuşu ile 590 bin 887 kişi Kapadokya’yı gökyüzünden kuş bakışı izledi.

Kapadokya’yı altın yıl ilan edilen 2019 yılının tamamında 586 bin 367 kişi gökyüzünden izlemişti.