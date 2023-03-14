İstiklal Marşı’nın Kabulü kutlandı

İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 102. yılı Şehit Lokman Biçinci Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin düzenlediği coşkulu programla kutlandı.

Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan’ın katılımlarıyla gerçekleşen program, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesinde düzenlendi. Programda 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü konulu tiyatro ve resim sergisi yer aldı. Öğrencilerin hünerli elleriyle yaptığı resim sergisinde incelemelerde bulunan Osman Doğan, tablolar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Sergilenen duygu dolu tiyatro oyunu ise izleyicilerin kuvvetli alkışları ile beğeni topladı. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.