İspanya’da 100’den fazla tarih öncesi gravür bulundu

İspanya’nın Katalonya bölgesindeki bir mağarada bulunan 100’den fazla gravürün 3 bin ila 5 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.

İspanya’nın Katalonya bölgesinde yer alan Tarragona kentinde bulunan Cova de la Vila adlı mağarada 2021 yılında bulunan 100’den fazla gravürün 3 bin ila 5 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi. Gravürler, mağara içerisindeki 8 metrelik uzun bir panel üzerinde düzenlenmiş olarak keşfedildi. Katalan İnsan Paleoekolojisi ve Sosyal Evrim Enstitüsünden (IPHES) araştırmacılar, gravürleri “hem tek olmaları, hem de çok iyi derece korunması bakımından istisna” olarak tanımladı.

IPHES Uzmanı Ramon Vinas, beş yatay çizgide düzenlenmiş olan gravürlerde hayvan, yıldız ve geometrik şekiller tasvir edildiğini dile getirerek, “Gelişigüzel bir kompozisyon değil, aksine açıkça bir anlamı var” ifadelerini kullandı.

Mağara ilk olarak 1941 yılında Salvador Vilaseca tarafından bulunmuş, ancak daha sonra yeri kaybedilmişti.