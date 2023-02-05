Gömeç’te deve güreşi heyecanı yaşandı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde düzenlenen 13. Geleneksel Deve Güreşleri’nde büyük heyecan yaşandı. Soğuk havada kıran kırana güreşen 120 deveyi yaklaşık 5 bin meraklı izledi.

Karaağaç Güreş Arenası’nda sabah saatlerinde başlayan güreşlere Ege ve Marmara’nın çeşitli il ve ilçelerinden 120 deve katıldı. Havanın soğuk olması da hareketli güreşlerin yaşanmasına neden oldu. Pek çok deve kıran kırana güreşirken, develeri ayırmak zor oldu. Kupa güreşlerinde dereceye giren develerin kupaları Gömeç Kaymakamı Şeref Gülyer, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, daire müdürleri ve meclis üyeleri tarafından verildi. Belediye Meclis Üyesi Senay Çankaya‘da deve güreşlerinin hanım ağası seçildi. Emeği geçenlere teşekkür eden Senay Çankaya, “Karaağaç mahallemizde bu yıl 13’ncüsünü gerçekleştirdiğimiz festivale Körfez’in ve Türkiye’nin pehlivan develeri iştirak etti. Çok güzel güreşler oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Temsilcisi Kazım Arslan da, “Bugün Karaağaç güreşlerine katıldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz benim katılmamı istedi. Çok güzel güreşler oluyor. Katılımda çok güzel. Hava şartları da güreş için çok iyi. Bunun için de kaliteli güreşler oluyor. Bütün güreş severlere teşekkür ederim” dedi. Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ise, “Hava buz gibi. Tam güreş havası. Öyle de deve güreşleri oldu zaten. Tam tadında nefis güreşler yaşadık. İnşallah, çok daha iyelerini yapacağız önümüzdeki yıllarda. Korona yüzünden bir eksiğimiz var. Ama devamı var. Bizi izlemeye devam edin” dedi.