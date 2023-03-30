Gölbaşılı 350 çocuk "Dore Mimi" konserine katıldı

Ankara Gölbaşı Belediyesi 350 minik öğrencinin katılım sağladığı interaktif eğitim konseri etkinliği düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın çocuklara yönelik olarak hazırladığı “Dore Mimi” interaktif eğitim konserine Gölbaşı’nda yaşayan ve eğitim gören 350 çocuk katıldı. Gölbaşı Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte; çok seslilik, orkestra şefliği, piyano gibi müzikle ilgili kavramları öğrenen minikler hem eğlendi hem de öğrendi. Senfonik çalgıları şarkılar eşliğinde öğrenen minikler Dore ve Mimi’ye şarkılarında eşlik etti. Etkinliğe katılan öğrenciler Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve emeği geçenlere de teşekkür etmeyi unutmadı.