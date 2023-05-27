Son Dakika
Fransa’da 76’ncı Cannes Film Festivali’nde Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği Kuru Otlar Üzerine filminde rol alan Merve Dizdar, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.
Fransa’da 76’ncı Cannes Film Festivali’nde Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği Kuru Otlar Üzerine filminde rol alan Merve Dizdar, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.
Kültür Sanat 27.05.2023, 22:10
Fransa’da 76’ncı Cannes Film Festivali’nde Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği Kuru Otlar Üzerine filminde rol alan Merve Dizdar, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.