Eyüpsultan’daki kitap fuarı kitapseverlerin buluşma noktası halinde geldi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde açtığı kitap fuarı, kitapseverlerin buluşma noktası haline geldi.

Olumsuz hava şartları da göz önünde bulundurularak kapalı bir alanın oluşturulduğu kitap fuarında 60’ın üzerinde seçkin yayınevinin standı bulunuyor. Ramazan ayı boyunca tüm gün açık olan fuara sadece Eyüpsultanlılar değil İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen birçok okuyucu da yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan’ın güzelliklerini Eyüpsultan’da yaşamak isteyen vatandaşlar, Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği birbirinden özel etkinliklere katılırlarken, kitap fuarını da gezmeyi ihmal etmiyor.

Fuar, Türk edebiyatından dünya klasiklerine, romanlardan şiir kitaplarına kadar yüzlerce kitabı öğrencilerle buluşturuyor, çocukların farklı alanlarda kitapları incelemeleri için bir fırsat sunuyor. Özellikle haftasonları dolup taşan fuarı, çocuklarıyla birlikte gezen kitapseverler, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Tüm kitapseverler mutlaka bu fuarı gezip görmeli. İftarımızı Eyüpsultan’da açtıktan sonra etkinliklere katılıp, kitap fuarını geziyoruz. Her yerde kitap kokusu var. Bu sene kapalı bir mekanda fuarın düzenlenmesi de çok iyi olmuş; soğuk havalarda da rahat rahat gezebiliyoruz” diyorlar.