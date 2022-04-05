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Dünyada Kaç Alfabe Var?

Dünyadaki alfabe sayısı esas olarak 14 tane olarak gösterilmektedir. İnsan iletişiminin en temel noktalarından biri yazı ile iletişim olmuştur. Tarih boyunca binlerce uygarlık yaşamış ve her birinde iletişim şekilleri farklılaşıp, gelişmiştir. Alfabenin ilk kez kullanımı ise Fenikeliler döneminde gerçekleşmiştir. Fenikeliler Sümerlerin bulduğu çivi yazısını geliştirmişler ve 26 harflik bir alfabe ile tarihte bir ilke imza atmışlardır.

Kültür Sanat 05.04.2022, 10:48 05.04.2022, 11:06
Dünyada Kaç Alfabe Var?

Tarih Boyunca Kullanılan Alfabeler

Dünyada kullanılan alfabeler 14 kategori altında toplanmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Latin Alfabesi
  • Kiril Alfabesi
  • Arap Alfabesi
  • Çin Alfabesi-Çince karakterler
  • Yunan Alfabesi
  • Kore Alfabesi
  • İbrani Alfabesi
  • Ermeni Alfabesi
  • Gürcü Alfabesi
  • Hint Dilleri Alfabesi
  • Tana Alfabesi Japonca karakterler
  • Amhar Alfabesi
  • Kannada Alfabesi

Alfabe isimleri temel kategori başlıkları altında bunlar olarak gösterilmektedir. Şu anda güncel olarak kullanılan tüm dillerin kökeninde bu 14 yazı sistemi yer almaktadır.

Alfabelerin Gelişimi

Dünyadaki tüm alfabeler bu 14 kategoriden birinin içine girse de, her ülkenin kendine göre ihtiyaçları farklılaşmaktadır. İletişim ihtiyaçlarına, kültür ve benzeri öğelere göre alfabeler şekillendirilmektedir. Örneğin İngiliz alfabesi de Latin cinsine girmektedir; Türk alfabesi de aynı kategori altındadır. Latin alfabesi normalde 23 harflidir ancak Türkçede çıkan seslere göre alfabeden bazı harfler çıkartılmış ve yenileri alfabeye eklenmiştir. İngiliz alfabesi 26 harfliyken, Türk alfabesi ise 29 harften oluşmaktadır.

Latin alfabesi tüm dünyada en fazla ulus ve insan tarafından kullanılan alfabe çeşididir. Dünyadaki alfabeler yukarıda belirtmiş olduğumuz 14 yazı sistemi ile sınırlı değildir ancak kategoriler hazırlanırken alfabeyi kullananların sayısı gibi etkenler dikkate alınmıştır.

Çin karakterler ve Çince yazı sistemi şu an için Dünyada en fazla kullanılan 2. dil olma özelliğini korumaktadır.

Tarihi Alfabeler

Alfabe çeşitleri isimleri güncel olarak bunlardır ancak günümüzde kullanılmayan ve tarih bakımından önemli sayılan birkaç tane dil de mevcuttur. Göktürk Alfabesi, Mısır Alfabesi, Fenike Alfabesi ve Runik Alfabesi bulunmaktadır. Bunlar şu an için tarihteki birçok olayı aydınlatmaları bakımından insanlar için önem taşımaktadırlar.

Alfabenin ilk kez ortaya çıkması bazı yetersizlikler nedeniyle olmuştur. O dönemde yaşayan insanlar her şeyi resim ile çizerlerdi ancak o kadar çok şeyi resme dökmek pratik bir yöntem değildi. Bu nedenle Fenikeliler alfabeyi kullanmışlardır.

Kaynak: https://www.alfabesi.com/dunyada-kac-alfabe-var/

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