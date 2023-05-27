Diyarbakır’ın Fethi’nin 1384’üncü yıldönümü kutlandı

Diyarbakır’ın Fethi’nin 1384’üncü yıl dönümü dolayısıyla Fetih Camisi’nden, sahabelerin kabrinin bulunduğu tarihi Hazreti Süleyman Camisi’ne kadar salavat ve meşale eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Diyarbakır’ın Fethi’nin 1384’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde, Dicle Üniversitesi kampüsündeki Fetih Camisi’nden Hazreti Süleyman Camii’ne yürüyüş düzenlendi. Salavat ve tekbirlerle, fetihte şehit olan sahabelerin kabrinin olduğu İçkale’deki Hazreti Süleyman Camisi’ne kadar gerçekleştirilen yürüyüşte, gençler bayrak ve meşalelerle kortej oluşturdu. Yürüyüşün ardından şehit sahabeler için Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin ’Fetih Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde yapılan salavat ve meşaleli yürüyüşe Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, 8 Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Sur İlçe Kaymakamı Asım Solak, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşma yapan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, fetihlerin İslam alemi için önemli olduğunu söyledi.

Su, “Bugün Diyarbakır şehrimizin 1384’üncü yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Fetih bizler için çok önemlidir. Diyarbakır’ımız bir sahabeler kentidir. 1384 yıl önce 27 Mayıs tarihinde Hazreti Ömer’in hilafeti zamanında İyaz bin Ganm komutasında yaklaşık 8 bin kişilik İslam ordusu Diyarbakır’ımızı fethetmek için buraya geliyorlar. Bugün sabah namazını kıldığımız Fetih Camii’nin olduğu yerde karargahı kuruyorlar. 5 aylık kuşatmadan sonra Diyarbakır’ın fethini gerçekleştiriyorlar” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Su ve beraberindeki heyet, programa katılanlara çorba ikram etti.