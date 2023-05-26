Çorum’un damak çatlatan lezzetleri görücüye çıktı

Çorum Belediyesi, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde turist rehberleri, tur operatörleri, gurme-şef ve gastronomi yazarlarına Çorum Mutfağı’nı tanıttı. Yöresel lezzetlerin görücüye çıktığı etkinlikte davetliler Çorum mutfağına hayran kaldı.

21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası, Çorum’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler çerçevesinde Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde Tarihi Velipaşa Hanı’nda Çorum mutfağının meşhur lezzetleri tanıtıldı. Çorum’a davet edilen profesyonel turist rehberleri, tur operatörleri, acente yetkilileri, gurme-şefler, youtuber ve gastronomi yazarları Çorum mutfağının zenginliği ve özgünlüğüne vurgu yaptı. İskilip dolmasından, Çorum baklavasına, su böreğinden Çorum mantısına kadar birçok lezzetin sergilendiği tanıtım etkinliğinde davetliler Çorum mutfağını keşfetti.

’Çorum, gastronominin merkezidir’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da etkinliğe katılarak Çorum mutfağının tanıtımına yönelik çalışmalardan bahsetti. Çorum’un gastronomiyle ilgili keşfedilmeyi bekleyen gizli bir hazineye sahip olduğunu belirten Başkan Aşgın “Barışın ve kardeşliğin merkezi olan Çorum aynı zamanda gastronominin de merkezidir. Çorumlular çok basit malzemelerden çok leziz yemekler üretebilirler. Yemeği adeta sanata dönüştüren ev hanımlarımızla gurur duyuyoruz.” dedi. Yerli ve yabancı turistleri Çorum’a davet eden Başkan Aşgın “Çorum’a gelmenin en önemli gerekçesi insanlarının muhabbet dolu olması ve kardeşliğin şehri olmasının yanı sıra yöresel yemeklerimizdir.” şeklinde konuştu.

’Yöresel Çorum Mutfağı’ restoranı açılışa hazır

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Velipaşa Hanı’ndaki ’Yöresel Çorum Mutfağı’ restoranının önümüzdeki hafta hizmete açılacağını duyurdu. Başkan Aşgın “Yöresel yemeklerin yer alacağı restoran diğer sosyal tesisler gibi Çorum Belediyesi tarafından işletilecek. Uygun fiyatlarla yöresel yemekler halkımıza ve misafirlere sunulacak.” ifadelerini kullandı.