Batman’da Anadolu el sanatları sergisi açıldı

Batman Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Geçmişten Günümüze Anadolu El Sanatları" sergisi açıldı.

Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Sanat Tarihi ile Kültür Varlıkları ve Koruma Onarım bölümlerindeki öğrencilerin yaptığı 182 adet eser sergilendi.

Sergide minyatür, hat, tezhip, marketry, dekopaj, yakma kalem işi, fresk, seramik gibi eserlerden oluşan 182 çalışma, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Sergiyle ilgili bilgilendirmede bulunan Batman Üniversitesi Restorasyon ve Sanat Tarihi bölümü hocalarından Dr. Öğretim üyesi Hüseyin Akıllı, sergilenen eserlerin bazılarının sulu boya, bazılarının ise noktalama tekniği çalışmasıyla yapıldığını belirtti.

Sergiyle ilgili konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, şu anda içinde bulunulan serginin Batman Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma Bölümünün atölyesinde çıkan ürünler olduğunu söyledi. Buradaki amaç tarihi eserlerdeki onarılması gereken kısımların onarılması ve bu alanda yapılacak çalışmalara ışık tutmak adına yapılmış resim çalışmaları olduğunu belirten Prof. Dr. Sezgin, "Bu çalışmalar üniversitemizin atölyelerinde öğrencilerimizin el emekleriyle, Dr. Öğretim üyesi Hüseyin Akıllı hocamızın öncülüğünde ortaya çıkan eserlerdir. Bu eserlerimizi Batman halkına ve Batman’da yer alan bütün öğrencilerimize tanıtmak, göstermek adına zaman zaman öğrencilerimizi üniversiteye de davet ediyoruz. Sergimizi TED Kolejinde açarak öğrencilerimizin istifadesine sunmuş oluyoruz. Bu anlamda katılan, gelip sergimizi gezen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Sergiye, Batman Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necmettin Sezgin ve Prof. Dr. Rohat Cebe, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Akıllı, Milli Eğitim İl Müdürü Mahmut Kurtaran, Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahim Kusen, öğretmen ve öğrenciler katıldı.