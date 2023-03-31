Ayhan Kızıl’a muhteşem anma

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası 30 Mart’ta, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen muhteşem konserle, Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ı andı. BBDSO’nın temellerini atan kurucularından, Uludağ Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ı Anma Konseri’nde orkestra, dünyaca ünlü keman virtüözü Soyoung Yoon, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Cemi’i Can Deliorman ile beraber sahne aldı.

Bursa’da bir konservatuvar ve senfonik orkestra kurulması için büyük çaba harcayan, rektörlüğü döneminde Bursa Oda Orkestrası’nı kurarak, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker’in de destekleyerek kurduğu nefesli çalgılar topluluğuyla birleşmesi sonucu Bursa Senfoni Orkestrası adıyla ilk senfonik konserlerin başlamasına öncülük eden Kızıl, bu çekirdek oluşumun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’na da kaynaklık etmesini sağlamıştı.

Kızıl’ın vefatından sonra, 2016 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen anma konserinde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu yıl, müthiş bir mizaca sahip, olağanüstü kaliteli ve son derece yetenekli bir kemancı olarak anılan, büyük yarışmalarda birçok ödül kazanmış Soyoung Yoon ve 2010-2017 yılları arasında Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu’nda şef olarak görev yapmış, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi’i Can Deliorman ile beraber sahne aldı. Konserde Johannes Brahms Keman Konçertosu Op. 77 ve Joseph Haydn ünlü senfonilerinden Senfoni No.45 (Veda) seslendirildi. Muhteşem konser, Bursalı klasik müzikseverlerden yüksek alkış aldı.

Konser sonrası açıklamalarda bulunan Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “Profesör, genel cerrah, başhekim, dekan, rektör, Bursa’nın sosyal, kültür ve spor hayatında önemli dokunuşları olan bir insan, Çağdaş Eğitim Vakfı’ndan diğer kurumlara kadar birçok alanda emeği olan bir insan. İnsanlar iki türlü hürmet görürlermiş, biri yaşarken diğeri ise yaşadıktan sonra. Biz babamla ilgili hem yaşarken hem de yaşadıktan sonra misli misli hürmetini görmeye devam ediyoruz. Bu gök kubbede çok hoş bir seda bıraktı. Allah Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ı nurlar içerisinde yatırsın” dedi.

Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Premium katkılarıyla gerçekleştirilen konserler için bursasenfoni.gov.tr web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından bilgi almak mümkün.