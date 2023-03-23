Asırlık camiler Ramazan’a "merhaba" dedi

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki asırlık camiler, Ramazan Ayı süresince ibadet edecek olan Müslümanlara hizmet verecek.

Dış mimarileri, işlemeleri, minareleri, kubbeleri ve diğer özellikleriyle Safranbolu’nun önemli yapılarının başında gelen asırlık camilerde, ibadetler Ramazan-ı Şerife mahsus bir atmosferde eda edilecek.

İlçede bulunan 32 tescilli cami yer alırken, Ulu Camii, Köprülü Mehmet Paşa Camisi, İzzet Mehmet Paşa Camisi ve Kazdağlı Camii en dikkat çekenler arasında yer alıyor.

Güneş saatli ve muvakkithaneli cami

Köprülü Mehmet Paşa Camisi, bir dönem Safranbolu’da ikamet eden Köprülü Mehmet Paşa tarafından 1661 yılında yapılarak ibadete açıldı. Tarihi Çarşı’da, büyük kemerli bir kapıdan avlusuna girilen caminin, Arasta Çarşısı’na açılan bir kapısı daha bulunuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1970 ve 1990’lı yıllarda iki kez restore edilen Köprülü Mehmet Paşa Camii’nin avlusunda şadırvan, güneş saati ile kütüphane ve muvakkithane yer alıyor.

İzzet Mehmet Paşa Camisi, Padişah 3. Selim zamanında ve 1794-1798 yılları arasında sadrazamlığa yükselen Safranbolulu İzzet Mehmet Paşa tarafından 1796 tarihinde yaptırılarak ibadete açıldı. İstanbul’daki Nuru Osmaniye Camisi’nin küçük bir modelini oluşturan cami, tamamen kesme taştan yapılırken, 1902, 1903, 1990 ve 2008 yıllarında onarım gördü. Caminin külliyesi içinde kütüphane, abdesthane, iki çeşme ve vakıf dükkanları yer alıyor. Kazdağlı Camii, 1779’da Kazdağlı Mehmet Ağa tarafından yerinde bulunan caminin yerine yeniden yapılan cami, taş ve tuğladan yapılırken, üstü kiremit tromplu kubbe ile örtülmüştür. 2004’te mülkiyeti belediyeden Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçen cami, aynı yıl içinde restore edildi.

Kiliseden camiye dönüştürüldü

Safranbolu’nun Kıranköy semtinde 1872 yılında Aya Stefanos Kilisesi olarak inşa edilen ve 1956 yılında camiye çevrilen Ulu Camii, kentin en önemli mimari eserlerinden biri olarak göze çarpıyor.

Safranbolu İlçe Müftüsü İsmail Temur, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 227 cami bulunduğunu, tüm camilerde hazırlıklar yaptıklarını söyledi. Safranbolu’nun doğal güzellikleri olan önemli bir kent olduğunu ifade eden Temur, "Geçen yıl 3 camimizde hatimle teravih namazı kılmıştık. Bu sene inşallah 4 camimizde hatimle teravih namazı kılınacak. Bütün camilerimizde mukabele programlarımız devam edecek. Kadın Kur’an kurslarımızda bütün hocalarımız mukabele programları yapacaklar. Ramazanı en yoğun şekilde yaşamaya, insanlara hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Tarihi camilerimizin avlusuna girdiğiniz andan itibaren o manevi atmosferi yaşıyorsunuz" diyen Temur, şunları kaydetti:

"Safranbolu’da tescilli 32 tane tarihi camimiz var. Köprülü Mehmet Paşa, İzzet Mehmet Paşa camimiz, diğer camilerimiz maneviyatın yoğun yaşandığı kıymetli camilerimiz. Oralarda da kıymetli hocalarımızla ramazanın manevi atmosferini daha yoğun daha güzel şekilde yaşama sevincini yaşayacağız."