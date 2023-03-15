Amasya’nın 160 yıllık Ramazan bandosu bu yıl konser vermeyecek

Amasya’da yaklaşık 160 yıldır Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri öncesi tarihi Harşena Kalesi’ne çıkarak konser veren belediye bandosu, bu yıl deprem felaketi dolayısıyla konser vermeyecek.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 11 ilde büyük yıkım ve binlerce ölüme yol açan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin anılarına saygı amacıyla böyle bir karar aldıklarını açıkladı. Gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Sarı, “Depremzedelere saygımız ve Amasyalıların sadakatini göstermek amacıyla bu sene bandomuz konser vermeyecek” dedi.

Kaleden iftar ve sahur vakitlerinin bildirildiği top atışlarının ise 23 Mart’ta başlayacağını, Ramazan ayında aynı şekilde süreceğini belirten Sarı, çocuklara yönelik etkinliklerinde planladığı şekilde gerçekleşeceğini söyledi.

İçme suyu yine bedava

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ildeki doktor ve sağlık çalışanlarıyla belediyenin düzenlediği yemekte buluşan Mehmet Sarı, programın ardından yaptığı açıklamalarında 4 yıldır yönettiği kentte bu Ramazan ayı ve devamındaki bayram süresince halktan yine içme suyu ücreti alınmayacağını hatırlattı.