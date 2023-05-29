Ahmet Yenilmez: “Erzurum Kongresi bilinmezse Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını layıkıyla kutlayamayız”

Yapımcılığını Ahmet Yenilmez’in üstlendiği, yönetmenliğini ise Mustafa Yılmaz ve Satuk Buğra Yenilmez’in yaptığı, Erzurum Kongresi’ni anlatan “İlk Ses Erzurum” filminin çekimleri Erzurum’da devam ediyor.

Lala Mustafa Paşa Camii ve Yakutiye Medresesi çevresinde yapılan çekimlere Erzurumlular yoğun ilgi gösterdi. Zaman zaman bu ilgiden dolayı çekimlere ara verilmek zorunda kalındı. İlgiyi en çok üzerine çeken isimlerin başında ise tiyatrocu, oyuncu, şair, yazar ve filmin yapımcısı Ahmet Yenilmez geliyor.

“Cumhuriyet’in temelleri Erzurum’da atıldı”

Filmin yapımcısı ve aynı zamanda oyuncularından Ahmet Yenilmez, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle önemli bir eksiği gidereceklerini belirterek, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına birkaç ay kaldı. Hep içimde bir ukdeydi. Siz eğer Erzurum Kongresi’ni anlatmamışsanız, anlatamamışsanız, buna Erzurumlular dahildir, hep bir eksik olacaktır. Ülkenin gençleri, yaşlıları dahil Erzurum Kongresi’ni bilmiyorsa emin olun Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını layıkıyla kutlayamayız. Hani ’Ya İstiklal! Ya Ölüm’ vardı ya. İşte o sözün ilk söylendiği yerdir Erzurum’dur. Erzurum Kongresi o kadar önemlidir ki, Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır burada. Hatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilk buranın vekili olmuştur, seçilmiştir. Bir nevi o da bir Dadaştır, Erzurumludur. Bu yüzden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in desteği ile yüzüncü yılını kutladığımız Cumhuriyeti, layıkıyla Erzurum Kongresi’ni ülke insanımıza, başka ülke insanına anlatmamız lazım” dedi.

“Erzurum Kongresi’ne dair bir ilk yaşanacak”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in Erzurum Kongresi’ne dair bir film fikrine ve projesine destek olduğunu belirten Ahmet Yenilmez, “Erzurum’da bir ilk ortaya koyuldu ve böylece Erzurum Kongresi’nin filmi çekilmeye başlandı. Biz Çanakkale’de ‘Kınalı Kuzular’ dizisini çektik. Çok güzel oldu. Şu kadarını söyleyeyim ‘Kınalı Kuzular’ dizisine kadar Çanakkale’ye ziyaretçi sayısı 200 bin civarı iken 13 bölümlük dizi yayınlandıktan sonra iki buçuk milyona çıktı o yaz. Ben Erzurum’un da, Erzurumlunun da bu film sayesinde tanıtımının da çok güzel yapılacağına inanıyorum. Özellikle planlar, sahneler Erzurum’un gezilmesi görülmesi gereken mekanların önünde yapılmaktadır. İnşallah Allah mahcup etmez. Ben buradan Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen beye çok çok teşekkürler ediyorum. Gerçekten Erzurumlular iyi bir belediye başkanına sahip hatta kıskanılacak kadar” şeklinde konuştu.

Çekimleri yaklaşık 2 hafta önce Erzurum’da başlayan ve şehrin tarihi mekanları başta olmak üzere birçok alana misafir olan “İlk Ses Erzurum” setine zaman zaman Erzurumlu vatandaşlar da katkı yapıyor. Filmin Erzurum Kongresi’nin tarihi olan 23 Temmuz’a yetiştirilmesi hedefleniyor.