59’uncu Kütüphane Haftası başlıyor

Türkiye’de kütüphanelere ve kütüphanecilik mesleğine olan farkındalığı artırmak üzere her yıl kutlanan Kütüphaneler Haftası’nın 59’uncusu başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 59’uncu Kütüphane Haftası, “Kütüphane iyileştirir” ana temasıyla Ankara’da düzenlenecek etkinlikle kutlanmaya başlanacak. Milli Kütüphane’de gerçekleştirilecek olan 59’uncu Kütüphane Haftası’nın açılışında “Kütüphane Binaları; Deprem ve Diğer Afetlere Hazırlık” konferansı düzenlenecek. Haftanın ikinci günü “Afet ve Acil Durum Yönetiminde Koordinasyonun Hayati Rolü” ile “İz Bırakanlar: Gezici Kütüphaneler” adlı oturumlarda deprem bölgesinde görev yapmış kütüphane müdürleri ve personeller yaşanılanları paylaşacak. Türkiye genelinde geleneksel sanatlardan söyleşilere kütüphanelerde çeşitli etkinliklerle vatandaşların ağırlanacağı hafta boyunca depremzedeler için de psikososyal destek faaliyetleri düzenlenecek.

Türkiye genelinde kütüphanelerin çeşitli etkinliklerle kutlayacağı hafta, araştırmacılar, akademisyenler, kütüphaneciler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin katılımıyla 27 Mart’ta başlayacak.