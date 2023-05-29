121 yıllık hastane binası restore ediliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin "Aile ve Yaşam Merkezi" projesi kapsamında eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin 121 yıllık binasının restorasyon çalışmaları başladı.

Tarihi bina ve bulunduğu alanda yapılan çalışma ile kent için yeni bir yaşam alanı oluşturulacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu alana her yaş grubundan, tüm aile bireylerinin bir arada olacağı bir merkez inşa edeceğiz. Hepsini kendine çekecek birimler burada yer alacak. Türkiye’de bu konsepte inşa edilmiş bir merkez yok” dedi.

İlkadım ilçesindeki 121 yıllık eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi binası ve bulunduğu alanda Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Aile ve Yaşam Merkezi ile bölge yeni bir dönüşüm yaşayacak. 2007 yılında meydana gelen yangın sonrasında atıl vaziyette duran bina için Sağlık Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı. İhale süreçleri tamamlanan projede tarihi binanın restorasyon çalışmalarına başlandı. Toplam 11 bin 537 metrekare kapalı alanı bulunacak yerleşkeye ayrıca kadın merkezleri, çocuk ve gençlik merkezleri, spor kompleksi, toplantı ve sergi salonları, müzik ve sanat atölyeleri, bilim sınıfları, bilgisayar ve eğitim derslikleri, kütüphane, misafirhane ve gezinti alanları yapılacak. Proje yeşile ve tarihe uyumlu konseptiyle de dikkati çekecek.

“121 yıllık bina restore edilecek”

Proje ile ilgili bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Nurettin Özbey, “Samsun’un en değerli tarihi yerlerinden birisi burası. Atıl durumda olan bu alanda çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. İki etaplı bir proje hazırladık. Proje kapsamında ilk etapta 121 yıllık tarihi binayı restore ederek hem geçmişimize sahip çıkıyoruz hem de hastanenin çevresinde yapacağımız peyzaj düzenlemeleri ile bölgeyi yeniden ihya ediyoruz. Restorasyon çalışmaları başladı. Yapı Osmanlı dönemi neoklasik bir mimariye sahip. Tamamen kendi mimarisine özgü bir şekilde restorasyonunu yapıyoruz. Burayı Samsun’da kadınlarının, çocuklarının, gençlerinin yararlanacağı yaşam alanı olacak şekilde bir Aile Yaşam Merkezi haline getiriyoruz” diye konuştu.

“Her yaş grubundan bireyi kendine çekecek bir proje”

Yeşili ve tarihi dokuyu koruyan projelere önem verdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise “Eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin olduğu alanda başlayan projemiz kapsamında tarihi binanın restorasyon çalışmalarına hızla başladık. Restore edeceğimiz ve koruyacağımız binamız sosyal ve kültürel amaçlı etkinliklerde kullanılacak. Bu alanda her yaş grubundan tüm aile bireylerinin bir arada olacağı bir merkez inşa edeceğiz. Hepsini kendine çekecek birimler burada yer alacak. Türkiye’de bu konsepte inşa edilmiş bir merkez yok. İlkadım bölgesindeki bütün mahallelere hitap edecek bir proje. Kafesi, parkı, kursuyla her detay yer alıyor. Okul öncesi eğitim hizmetleri olacak. Kadınlarımızın hayatına dokunacak kurslar yer alacak" şeklinde konuştu.

Hastanenin tarihi

1902’de faaliyete girdikten altı yıl sonra Canik Gureba, 1924’te ise Samsun Millet Hastanesi ismini alan tarihi yerleşke, 1954’te Sağlık Bakanlığı’na devredilerek ‘Samsun Devlet Hastanesi’ olarak kullanıldı. 1970’te hastanenin taşınmasıyla yerleşke, kısa bir süre kullanılmamasının ardından Karadeniz Bölgesi Ruh ve Sinir Hastanesi adıyla yeniden hizmet vermeye başladı. 1980’de Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet veren, 2007 yılında ise çıkan yangında büyük hasar gören tescilli tarihi bina, hastanenin yeni hizmet binasına taşınmasıyla atıl halde kaldı.