Diaz-Canel, Trump’ın çağrısını eleştirirken, Küba’nın saldırgan bir dış politika izlemediğini belirtti ve ülkesinin 66 yıldır ABD’nin saldırılarına maruz kaldığını vurguladı. Küba halkının vatanını “son damla kana kadar savunmaya hazır” olduğunu ifade eden lider, dışarıdan dikte edilen politikaları reddettiklerini yineledi.

Dışişleri Bakanı Rodriguez’den de açıklama

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Havana’nın diğer ülkelere güvenlik hizmeti karşılığında maddi tazminat almadığını belirtti. Rodriguez, ABD’yi “paralı askerlik, şantaj ve askeri baskı” ile suçladı ve Küba’nın buna tabi olmadığını ifade etti.

Trump ne söylemişti?

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’da yaptığı açıklamada, Küba’nın uzun yıllar Venezuela’dan gelen petrol ve mali yardımlarla ayakta durduğunu öne sürdü. Trump, bu desteğin artık durduğunu ileri sürerek, Havana yönetimine “sıfır petrol ve para” ile karşı karşıya kalacaklarını ve anlaşma yapmaları gerektiğini söyledi.

Daha önce Fox News’a verdiği röportajda Trump, Venezuela’daki gelişmelerin Küba’yı ağır şekilde etkileyeceğini belirterek, “Küba çökecek” ifadesini kullandı.

Bölgesel gerilim tırmanıyor

Bu gelişmeler, ABD’nin Venezuela’da yaşanan yönetim değişikliğinin ardından Küba üzerine artan baskısının bir parçası olarak görülüyor. Trump yönetimi, Venezuela’dan gelen petrol akışını kesme kararı alırken, Havana yönetimi bu adımları ekonomik ve siyasi bir tehdit olarak değerlendiriyor.

Trump'tan "Bence Küba çökecek" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Venezuela'da yaşanan yönetim değişikliğinin Küba'yı da olumsuz etkileyeceğine dikkat çekmiş, "Küba Venezuela'yı koruyor, Venezuela da Küba'ya petrol gelirinden para sağlıyordu. Uzun zamandır sistem bu şekilde işliyordu. Ancak artık işler o şekilde yürümüyor. Bu yüzden Küba'nın ne yapacağını bilmiyorum. Bence Küba çökecek" şeklinde konuşmuştu.