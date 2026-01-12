Soruşturmanın, Powell’ın Senato’ya verdiği ifadeler ile FED binalarında yürütülen tadilat çalışmaları ile ilgili olduğu bildirildi.

FED Başkanı Powell Federal Soruşturmayla Karşı Karşıya

ABD Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, FED Başkanı Jerome Powell’a celp gönderildiği açıklandı. Powell, yayımladığı video mesajda, Adalet Bakanlığı’nın kendisini Senato komitesine verdiği ifadeler nedeniyle suçlamayla tehdit ettiğini ifade etti.

Powell, söz konusu soruşturmanın, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine yönelik tepkilerinin bir sonucu olabileceğini düşündüğünü dile getirdi. Powell açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu soruşturma, FED’in faiz oranlarını kanıtlar ve ekonomik koşullara göre mi belirleyeceği, yoksa para politikasının siyasi baskı ve sindirme yoluyla mı yönlendirileceğiyle ilgilidir. Hukukun üstünlüğüne ve demokrasimizde hesap verebilirliğe derin saygım var. Hiç kimse, FED Başkanı dahil, hukukun üzerinde değildir. Ancak bu emsalsiz adım, yönetimin tehditleri ve sürekli baskısı bağlamında değerlendirilmelidir.”

FED Binalarındaki Tadilat İnceleme Altında

Soruşturmanın odak noktalarından biri, FED’in başkent Washington D.C.’de bulunan Eccles Binası ve 1951 Constitution Avenue adresindeki yapılarında yürütülen tadilat çalışmaları oldu. Söz konusu binalar, 1930’lu yıllardaki inşalarından bu yana ilk kapsamlı yenileme ve modernizasyon sürecinden geçiriliyor. Çalışmaların sağlık ve güvenlik önlemlerini de kapsadığı belirtildi.

Trump ile Powell Arasındaki Faiz Gerilimi

ABD eski Başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca Jerome Powell’ı faiz oranlarını yeterince hızlı düşürmemekle sık sık eleştirmişti. Trump, Powell’ı görevden alma tehdidini birçok kez dile getirmişti.

Trump, 30 Aralık’ta gazetecilerin “FED Başkanı’nın istifa etmesini ister misiniz?” sorusuna,

“Evet, istifa etmelidir. Buna çok yaklaştık. Onu kovmak isterdim ama çok yaklaştık” yanıtını vermişti.

Başlatılan soruşturmanın, ABD’de merkez bankası bağımsızlığı, para politikası ve siyasi baskılar açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor. Gelişmeler, küresel piyasalar ve ABD ekonomisi tarafından yakından takip ediliyor.