Tahran’dan servis edilen görüntülerde Ahmedinejad’ın yaşadığı Narmak semtindeki bir konutun hedef alındığı görüldü. İsrail medyası da ölüm haberlerini doğrulayarak, İran’ın üst düzey isimlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıda Ahmedinejad’ın öldürüldüğünü öne sürdü.

2005-2013 yılları arasında iki dönem İran Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Ahmedinejad, görev süresince özellikle Batı karşıtı söylemleri ve İran’ın nükleer programına verdiği güçlü destekle uluslararası kamuoyunda tartışmalı bir figür olarak öne çıkmıştı. Cumhurbaşkanlığı öncesinde Tahran Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Ahmedinejad, iç politikada dar gelirli kesimlere yönelik ekonomik destek programlarıyla dikkat çekmişti.

Söz konusu saldırıların, İran ile ABD arasında devam eden diplomatik temasların gölgesinde gerçekleşmesi bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. İran Kızılayı, son bombardımanlarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce yaralı bulunduğunu açıkladı.

Gelişmelere ilişkin resmi makamların yapacağı açıklamalar bekleniyor.