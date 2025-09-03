Lojistik devi DFDS ile süregelen iş birliği kapsamında, DFDS Türkiye ve Avrupa Güney İş Birimine 1.050 adet treyler teslim edildi. Bu teslimat, Türkiye’deki treyler üretiminin geldiği noktayı ve Avrupa ile kurulan sanayi köprüsünü yansıtan önemli bir kilometre taşı olarak dikkat çekiyor.

Kartal Erköy: Türkiye Üretiminin Gücü

Teslimat töreninde konuşan Krone Ticari Araçlar Genel Müdürü Kartal Erköy, Türkiye’deki üretim yetkinliğine ve sürdürülen yatırımlara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Krone’nin Türkiye’deki üretim serüveni 2012 yılında Tire fabrikamızda sadece iki modelle başladı. Bugün geldiğimiz noktada, 230.000 m²’lik modern tesisimizde 24 farklı model üretiyoruz. Bu dönüşüm, Türkiye'nin sanayi gücü ve lojistik altyapısının geldiği seviyeyi gösteriyor. DFDS’e gerçekleştirdiğimiz 1.050 treylerlik teslimat, mühendislik yetkinliğimizin ve üretim kabiliyetimizin somut bir göstergesidir. Bu başarıyı; nitelikli insan kaynağımıza, inovatif yaklaşımımıza ve yalın üretim metotlarımıza borçluyuz.”

Ingo Geerdes: DFDS’e toplam 4.000 adetten fazla teslimat

Kartal Erköy’ün ardından söz alan Fahrzeugwerk Bernard Krone Genel Müdürü Ingo Geerdes, Türkiye’nin bu büyük iş birliğindeki yerine ve DFDS ile süregelen stratejik ortaklığa vurgu yaptı:

“DFDS ile Avrupa’da uzun yıllara dayanan güçlü bir iş birliğimiz var ve geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 4.200’den fazla treyler teslim ettik. Bugün Türkiye’deki bu teslimatla, bu güvene dayalı ilişkinin ne kadar sağlam bir temel üzerine kurulduğunu bir kez daha görüyoruz. Bu iş birliğinin, DFDS’e, Türkiye lojistik sektörüne ve bölge ticaretine yeni kapılar açacağına inanıyorum.”

Andreas Völker: Üretim Entegrasyonu ve Pazara Güven

Krone’nin Türkiye ve Almanya’daki üretim entegrasyonunu değerlendiren Krone Trailer International Uluslararası İş Geliştirme, Satış & Key Account Direktörü Andreas Völker, bu teslimatın küresel sinerjiyle gerçekleştiğini belirtti:

“Teslimatını gerçekleştirdiğimiz 850 adet tenteli treyler Tire’de, 200 adet tekstil taşıyıcı treyler Almanya’daki Herzlake tesisimizde üretildi. Bu, Krone’nin küresel entegrasyon kabiliyetinin ve esnek üretim yapısının güçlü bir göstergesidir. Tire fabrikamız bugün yalnızca yerel değil, aynı zamanda global ölçekte stratejik bir üretim üssüdür. Almanya merkezimizin Türkiye’ye duyduğu güven sayesinde, burada en modern altyapı ile üretim yapıyor, Türkiye’den 33 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında en büyük yabancı sermayeli treyler yatırımına sahip konumumuzu sürdürüyoruz. %25’lik pazar payımız, bu pazara olan bağlılığımızı açıkça ortaya koyuyor.”

Jeppe Vestrup Skivild: Türkiye’ye Yatırım ve Stratejik İş Birliği

DFDS’in Avrupa ile Türkiye arasındaki bağları güçlendirme vizyonuna dikkat çeken DFDS Türkiye Lojistik Başkanı Jeppe Vestrup Skivild, şirketin yatırımlarının stratejik öneminin altını çizdi:

“Bir yıldan kısa bir sürede gerçekleştirdiğimiz bu 1.050 treyler yatırımı ile Türkiye’nin stratejik bir pazar olarak bizim için taşıdığı önemi güçlü bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bu yatırım, müşterilerimize değer yaratma ve Türkiye ile Avrupa arasındaki bağlantıları güçlendirerek ticaret akışlarını destekleme kararlılığımızın bir yansımasıdır. Bu yolculukta, Krone ile uzun yıllara dayanan iş birliğimiz—treylerlerinin kalitesine, dayanıklılığına ve müşteri odaklı yaklaşımına duyduğumuz güven üzerine kurulmuştur—bizim için kilit bir unsur olmaya devam ediyor. Treylerlerin Türkiye’de üretiliyor olması ise, ülke ekonomisine katkısından ötürü bu iş birliğini bizim açımızdan daha da değerli hale getiriyor. Bu ortaklığın büyümeye devam edeceğine ve müşterilerimize önümüzdeki yıllarda daha da büyük değer sunacağına inanıyoruz.

DFDS için bu yatırım yalnızca kapasite artışından veya filomuzu yenilemekten ibaret değil; hizmet kalitesinde, güvenlikte ve operasyonel verimlilikte önemli bir sıçramayı temsil ediyor. Endüstriyel ve otomotiv müşterilerimiz için tasarlanan 850 yeni tenteli treyler ve perakende, tekstil ve yüksek değerli ürün taşımacılığı için tasarlanan 200 tekstil taşıyıcı treyler ile, hızın, ürün güvenliğinin ve ‘mağazaya hazır’ teslimatın kritik olduğu sektörleri doğrudan destekliyoruz. Daha genç ve ihtiyaca göre yapılandırılmış bu filoyla müşterilerimizin tedarik zincirlerini daha dayanıklı hale getiriyor, aynı zamanda onlara daha fazla seçenek ve esneklik sunuyoruz. Türkiye, DFDS için kilit bir pazar ve biz burada uzun vadeli bir kararlılıkla varız: ekipman yatırımlarımızı, insan kaynağımızın uzmanlığı, planlama disiplinimiz ve dijital takip teknolojilerimizle birleştirerek Türk şirketlerinin Avrupa pazarlarına daha hızlı, güvenli ve güvenilir şekilde erişimini sağlıyoruz. Ve her zaman müşterilerimize daha fazlasını ve daha iyisini sunmak için yatırım yapmaya ve yeniliklere devam edeceğiz.”