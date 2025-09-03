IAA tarafından hayata geçirilen Fransız Tasarım Ödülü 2025’te birincilik ödülü ile ödüllendirilen OMODA 7, mükemmel tasarım konsepti ve üstün işçiliğiyle öne çıkıyor. Türkiye pazarında turbo beslemeli benzinli motor ve 7 DCT otomatik şanzıman kombinasyonu ile yollara çıkacak olan OMODA 7, performans ve verimlilik arayan kullanıcıların beklentisine cevap verecek. Premium mobiliteye yeni bir trend kazandırmaya hazırlanan model, üstün performansı, yüksek kalitesi ve yenilikçi tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek.

Otomotiv sektörünün yenilikçi markası OMODA, üst düzey teknolojileriyle olduğu kadar etkileyici tasarımıyla da dikkatleri üzerine çeken D-SUV segmentindeki yeni modeli OMODA 7’yi yıl sonunda Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu adım, grubun Türkiye’deki genişlemesinde kilit bir aşamayı temsil ederken, yerel tüketicilere taze bir mobilite deneyimi sunma vaadi taşıyor. Kısa süre önce Fransız Tasarım Ödülü 2025’te mükemmel tasarım konsepti ve üstün işçiliğiyle birincilik ödülü kazanan OMODA 7, markanın otomotiv endüstrisindeki inovasyonu ve gelişimi için güçlü bir onay elde etmiş oldu. OMODA isminde yer alan “O”, heyecan ve canlılığı simgelerken aynı zamanda yaşamın temel unsuru olan oksijeni ifade ediyor. “MODA” ise “Modern” kelimesinden türetilmiş olup moda, tasarım ve trendleri yansıtarak sürdürülebilir, çevre dostu ve avangart yaşam tarzlarını temsil ediyor. OMODA, gençlik, bireysellik ve küreselleşmeye dair derin içgörülerle, öncü kullanıcıları kucaklamayı ve tavır sahibi yeni nesil için ileriye dönük bir marka yaratmayı hedefliyor.

Mobilitede estetik geleceğin teknolojileriyle birleşiyor!

OMODA ve JAECOO markası altında geliştirilen yepyeni amiral gemisi model OMODA 7, ileri teknoloji ve şık tasarım etrafında şekillendirilerek premium mobilite deneyimini yeniden tanımlıyor. Model, dinamik ve akıcı dış hatları ile modern estetik anlayışı ve markanın benzersiz karakterini ortaya koyuyor. OMODA 7, geleceğin estetiğini mükemmel şekilde yorumluyor. “ART IN MOTION” aile tasarım dilini miras alarak yepyeni Art in Motion X tasarım diline evrildi. “X” estetiği, aracın detaylarına derinlemesine entegre edilerek sonsuz olasılıkları simgeliyor, araca öncü bir cazibe kazandırıyor ve durağan güzellikle dinamizmi mükemmel biçimde buluşturuyor. OMODA 7’nin ön ızgara tasarımı, gizem dolu keskin hatlara sahip “X” tasarım konseptiyle öne çıkıyor. Akıcı gövde formu ve çerçevesiz ızgara ile uyum içinde olan bu tasarım hem ince işçiliği hem de geleceğin lüks tasarım tarzını ortaya koyuyor. Öne eğik dalış pozisyonu ise aracın her an harekete hazır bir dinamizm taşımasını sağlıyor ve fütüristik SUV cazibesini güçlü bir şekilde yansıtıyor. Yan profilde, OMODA 7’nin akıcı gövde çizgileri farlardan arka bölüme doğru uzanıyor. OMODA 7, 4660 mm uzunluğu, 1875 mm genişliği ve 1670 mm yüksekliği ile D-SUV sınıfında dikkat çekici boyutlara sahip.

Öne düşük, arkaya yüksek formdaki dinamik duruş dikkat çekiyor. Yarı gizli kapı kolları estetik görünümü artırıyor. Gizli arka silecek, arka tasarımı daha sade hale getirerek detaylarda mükemmeliyetçi yaklaşımı yansıtıyor. Arkada yer alan süper kırmızı şimşek görünümlü stop lambaları, gece veya sisli havalarda yüksek parlaklık ve güçlü görünürlük sağlayarak aracın tanınırlığını artırıyor ve tasarıma canlı, dinamik bir dokunuş katıyor.

Teknolojisiyle farklı konforuyla iddialı ‘akıllı kabin’

İç mekânda OMODA 7, teknolojik sofistike detayları lüks kaliteyle birleştiriyor. Kabin düzeni, ferah iç hacim ve akıllı sistemlerden her unsur, sürükleyici bir premium deneyim sunuyor. Akıllı kabine binen ön yolcu, bu sınıftaki tek 15,6 inçlik Star Track kayar ekran üzerinde dört parmağını sorunsuzca kaydırarak anında üst düzey sürükleyici akıllı eğlence yolculuğuna başlayabiliyor. 8 hoparlörlü panoramik ses sistemi, melodiyi senkronize bir şekilde çalarken her hoparlör sessizce birlikte çalışarak sürükleyici bir deneyim üretiyor. Dört bölgeli ses tanıma sistemi, ulaşım için mükemmel bir yardımcı olarak öne çıkıyor. Dış dünyadaki sesler çift katmanlı ses geçirmeyen camlar sayesinde kabinden uzak tutulduğundan aracın içi huzur dolu bir vahaya dönüşüyor. Ayrıca kabin içinde, 256 renkli ambiyans aydınlatma, farklı sürüş senaryolarına ve kullanıcı tercihine göre statik, ritmik veya nefes modlarında değiştirilebiliyor. Böylece konforlu ve duygusal bir sürüş atmosferi yaratılıyor. Entegre spor koltuklar, ergonomik tasarım ve çok katmanlı dolguyla hem yüksek konfor hem de güçlü destek sağlıyor; aracın sportif karakteriyle de uyum gösteriyor. Bununla birlikte OMODA 7’nin 478 litrelik bagaj hacmi tavana kadar yükseldiğinde 614 litreye, arka koltuklar yatırıldığında ise 1371 litreye kadar ulaşıyor.

Benzersiz tasarım üst düzey sürüş keyfi!

OMODA 7 Türkiye pazarında turbo beslemeli benzinli motor ve 7 DCT otomatik şanzıman kombinasyonu ile yollara çıkacak. Performans ve verimlilik arayan kullanıcıların beklentisine cevap verecek olan güç aktarma sistemi OMODA 7’nin benzersiz tarzını sürüş keyfiyle birleştirecek. Yıl sonunda Türkiye pazarına sunulacak olan OMODA 7, OMODA ve JAECOO’nun yeni marka stratejisini ortaya koyacak. Aracın cazibesi, yalnızca tasarımda değil, aynı zamanda geleceğin zekâsı ve geleceğin lüks anlayışıyla derinlemesine bütünleşiyor. Bu sayede kullanıcılar için benzeri görülmemiş bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Gelecekte OMODA 7, benzersiz tasarım avantajlarıyla otomotiv tasarım trendlerine yön vermesi, kullanıcıya estetik ve işlevsel mobilite çözümleri sunması ve otomotiv endüstrisini yeni bir zirveye taşıması bekleniyor.

Gelişmiş teknolojileri her yolculuğu daha akıllı ve pratik hale getirirken, gelişmiş sürüş destek sistemleri güvenliği artırıyor ve sürüşü daha zahmetsiz kılıyor. Çok yakında Türkiye’de satışa sunulmaya hazırlanan OMODA 7, akıllı teknoloji ile şık tasarımı buluşturarak yerel kullanıcılara yepyeni bir sürüş deneyimi sunacak. Türkiye’de premium mobiliteye yeni bir trend kazandırmaya hazırlanan OMODA 7, üstün performansı, yüksek kalitesi ve yenilikçi tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek.