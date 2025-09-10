Piyasalardaki sakin görünümün arkasında, FED’in faiz indirimi beklentilerinin fiyatlara kısmen yansımış olması ve yatırımcıların kâr satışları bulunuyor. Dün Bitcoin spot ETF’lerine 23,05 milyon dolarlık, Ethereum spot ETF’lerine ise 44,16 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Ethereum tarafındaki giriş, altı günlük çıkış serisini sonlandırdı.

Grayscale’den BCH, HBAR ve LTC ETF Başvurusu

Kripto varlık yöneticisi Grayscale, Bitcoin Cash (BCH), Hedera (HBAR) ve Litecoin (LTC) için ETF başvurusunda bulundu. Şirket, mevcut tröstlerini borsa yatırım fonuna dönüştürmeyi ve NYSE Arca ya da Nasdaq’ta listelemeyi hedefliyor. SEC’in bu başvurulara ilişkin süreci henüz tamamlanmadı. Öte yandan SEC, Grayscale’in spot Hedera ETF’si ve Bitwise’ın Dogecoin ETF’si için kararını erteledi.

Belarus’ta Kripto Gündemi Isınıyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bankacılık sektörüne kripto kullanımını hızla yaygınlaştırma çağrısı yaptı. Lukaşenko, bankalara dijital ödeme sistemlerini yaygınlaştırmaları, QR kod çözümlerini hızla uygulamaları ve yıl sonuna kadar anlık ödeme sistemini hayata geçirmeleri talimatı verdi. Ülkede 2026’ya kadar kripto kullanıcı sayısının 855 bini aşması bekleniyor.

Cboe’den ABD Piyasasına Sürekli Vadeli İşlemler

ABD merkezli Cboe Global Markets, Bitcoin ve Ethereum için “sürekli vadeli işlem” (perpetual futures) sözleşmeleri başlatacağını duyurdu. Ürün, 10 Kasım’da düzenleyici onaya bağlı olarak piyasaya sürülecek. Yeni sözleşmeler, DeFi’de popüler perpetual ürünlere benzer şekilde süresiz işlem imkânı sunacak.