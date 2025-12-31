Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Yeni yıl tatili öncesinde küresel piyasalarda işlem hacimleri sınırlı kalsa da risk iştahında belirgin bir toparlanma görülüyor. Düşük likidite koşullarına rağmen piyasalarda alıcılı seyrin öne çıkması, yatırımcıların yeni yıla ilişkin beklentilerini kademeli olarak fiyatlamaya başladığına işaret ediyor. Dün yayımlanan ABD Merkez Bankası’nın (FED) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, para politikasında kontrollü ve veri odaklı bir gevşeme sürecinin benimsendiğini ortaya koydu. Tutanaklarda, aralık ayında gerçekleştirilen 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından politika faizinin bir süre mevcut seviyelerde tutulmasının uygun olabileceğine yönelik değerlendirmelerin öne çıktığı görüldü. Yetkililer, enflasyondaki seyrin ve iş gücü piyasasına ilişkin göstergelerin, para politikasına ilişkin atılacak adımlarda belirleyici olmaya devam edeceğini vurguladı. FED yetkilileri, ilave faiz indirimlerinin zamanlaması ve kapsamının açıklanacak ekonomik veriler doğrultusunda şekilleneceğini belirtirken, erken ve agresif adımların enflasyonla mücadelede risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Bu çerçevede, piyasalar önümüzdeki dönemde enflasyon ve istihdam verilerini yakından izlemeyi sürdürecek.

Lider kripto para Bitcoin, yılın son gününe 88.455 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 2.974 dolardan işlem görürken, XRP 1,87 dolardan, Solana ise 125,77 dolardan fiyatlanıyordu. Dün Bitcoin ETF’lerine toplam 355,02 milyon dolarlık, Ethereum ETF’lerine ise 67,84 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Bitwise, SEC’e 11 yeni kripto ETF başvurusunda bulundu

Kripto varlık yönetim şirketi Bitwise, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) 11 yeni kripto para borsa yatırım fonu (ETF) için başvuruda bulundu.

Salı günü sunulan N-1A başvurusuna göre şirket, kripto varlıklara hem doğrudan hem de dolaylı yatırım yapan “strateji” ETF’lerini hayata geçirmeyi planlıyor. Fonların portföylerinin yüzde 60’ına kadarının ilgili kripto varlığa doğrudan yatırılması, kalan kısmının ise aynı varlığa maruz kalma sağlayan borsa yatırım ürünlerinden oluşması öngörülüyor. Başvuruda, fonların vadeli işlem sözleşmeleri ve swap anlaşmaları gibi türev ürünlere de yatırım yapabileceği ifade edildi. Söz konusu başvurular; Aave, Canton (CC), Ethena (ENA), Hyperliquid (HYPE), NEAR, Starknet (STRK), Sui, Bittensor (TAO), Tron (TRX), Uniswap (UNI) ve Zcash (ZEC) odaklı strateji ETF’lerini kapsıyor.

Spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin yakaladığı güçlü performansın ardından Bitwise, diğer büyük kripto varlıklara dayalı ürünlerini hızla genişletti. Şirket, ekim ayında ABD’de ilk spot Solana ETF’sini piyasaya süren ihraççı olurken, bunu takip eden ay XRP ve Dogecoin ETF’lerini devreye aldı. Bitwise ayrıca spot Sui ETF’si için SEC’e S-1 kayıt başvurusunda bulundu ve Hyperliquid ETF’i için yaptığı başvuruyu güncelledi. Kripto piyasası yılın son çeyreğinde zayıf bir seyir izlese de Bitwise, gelecek döneme ilişkin iyimser beklentisini koruyor. Şirketin Yatırım Direktörü Matt Hougan, Bitcoin’in geleneksel dört yıllık piyasa döngüsünü aşarak 2026’da yeni rekor seviyelere ulaşabileceğini belirtti.

Prenetics Global, Bitcoin birikim planını iptal etti

Futbol efsanesi David Beckham’ın desteklediği takviye ürünleri markası Prenetics Global, kripto varlık hazinesi oluşturmak amacıyla 48 milyon dolar toplamasından yaklaşık üç ay sonra Bitcoin birikim planını iptal etti.

Şirket, Bitcoin alım stratejisinden vazgeçerek odağını, “sektör tarihinin en hızlı büyüyen takviye markası” olarak tanımladığı tüketici sağlığı markası IM8’in büyümesine yönlendirdi. Salı günü yapılan açıklamada, Prenetics Global gelecekte Bitcoin alımı yapmayacağını duyurdu. Nasdaq’ta işlem gören şirket, ekim ayında gerçekleştirdiği ve yoğun talep gören 48 milyon dolarlık sermaye artırımının hem Bitcoin hazine stratejisini hızlandırmak hem de IM8 markasını büyütmek amacı taşıdığını açıklamıştı. Yatırım turuna David Beckham’ın yanı sıra Kraken, Exodus, Jihan Wu’nun GPTX’i, DL Holdings ve American Ventures da katılmıştı.

Prenetics Global CEO’su ve kurucu ortağı Danny Yeung, yönetim kurulu ve yönetim ekibinin, hissedarlar için uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmanın en güçlü yolunun IM8’deki büyüme fırsatına odaklanmak olduğu konusunda oy birliğiyle karar aldığını söyledi. Şirket, şu anda 70 milyon doların üzerinde nakit ve nakit benzeri varlığa ek olarak 510 Bitcoin bulundurduğunu açıkladı.

Cypherpunk Technologies, Zcash hazinesini 29 milyon dolarlık alımla genişletti

Nasdaq’ta CYPH koduyla işlem gören ve Gemini kurucu ortağı Tyler Winklevoss tarafından desteklenen Cypherpunk Technologies, Zcash hazinesini genişleterek 29 milyon doların üzerinde ZEC satın aldı. Şirket, toplam arzın yüzde 5’ine ulaşma hedefi doğrultusunda ilerliyor.

Cypherpunk, dün yaptığı açıklamada, ortalama 514 dolar fiyatla 56.418 ZEC satın aldığını ve bu işlem için yaklaşık 29 milyon dolar harcadığını bildirdi. Son alımla birlikte şirketin toplam Zcash varlığı 290.062 ZEC’e yükseldi. Bu miktar, dolaşımdaki Zcash arzının yaklaşık yüzde 1,8’ine karşılık geliyor. Şirket, Zcash odaklı hazine stratejisini kasım ayında, biyoteknoloji şirketi Leap Therapeutics’ten yeniden markalaşmasının ve Winklevoss Capital’den aldığı 58,9 milyon dolarlık yatırımın ardından duyurmuştu. O dönemde yaklaşık 204 bin ZEC’lik ilk alım gerçekleştirilmiş, gizlilik odaklı varlıklar Bitcoin’e ek uzun vadeli bir koruma aracı olarak tanımlanmıştı.

Bitcoin gibi Zcash’in de azami arzı 21 milyon adetle sınırlı. Dolaşımdaki yaklaşık 16,5 milyon ZEC dikkate alındığında, Cypherpunk’ın mevcut varlıkları hedeflenen yüzde 5’lik birikimin üçte birinden fazlasına ulaştı. Şirketin Yatırım Direktörü Will McEvoy, piyasanın gizliliğin toplumsal önemini yeniden fiyatladığını belirterek, Zcash ağının yüzde 5’ini biriktirme hedefini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, dün gün içinde 89.000 dolar seviyelerine kadar yükseldikten sonra gelen satışlarla geri çekildi. Sabah saatlerinde 87.800 dolar civarını test eden BTC, bu bölgeden aldığı tepkiyle birlikte yeniden toparlanarak 88.455 seviyesine yöneldi. Bu fiyatlama, kısa vadede volatilitenin arttığını ancak alıcıların 87.000 dolar bölgesini koruma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Aşağı yönlü hareketlerde 87.800 ve 87.000 seviyeleri kısa vadeli önemli destekler olarak izleniyor. 87.000 dolar altında gerçekleşecek kapanışlar halinde 86.500 ve 85.800 seviyeleri gündeme gelebilir. Özellikle 85.800 dolar altı kapanışlar, satış baskısını artırarak fiyatın 84.800–84.000 bandına doğru geri çekilmesine neden olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 88.800 ve 89.500 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor. 89.500 dolar üzerinde sağlanacak kalıcılık, fiyatın yeniden 90.000 dolar eşiğine yönelmesini destekleyebilir. Genel teknik görünüm, Bitcoin’in kısa vadede 87.000–90.000 bandında dalgalı ve yön arayışında bir seyir izlediğine işaret ediyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum, dün gün içerisinde 2.996 dolar seviyesine kadar yükselmesinin ardından bu bölgeden gelen satışlarla geri çekildi. Sabah saatlerinde 2.952 dolar civarına kadar gerileyen ETH, bu seviyeden aldığı tepkiyle birlikte 2.974 dolar seviyesinde dengeleniyor. Fiyat hareketi, 3.000 dolar eşiğinin kısa vadede güçlü bir direnç olmaya devam ettiğini gösteriyor. Aşağı yönlü hareketlerde 2.950 ve 2.920 seviyeleri ilk destek noktaları olarak izleniyor. 2.920 dolar altında gerçekleşecek kapanışlar, satış baskısını artırarak fiyatın 2.900 ve 2.850 seviyelerine doğru geri çekilmesine yol açabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.980 ve 3.000 seviyeleri önemli direnç bölgeleri konumunda bulunuyor. 3.000 dolar üzerinde sağlanacak kalıcılık, fiyatın 3.050 ve 3.100 seviyelerine doğru ivme kazanmasını destekleyebilir. Mevcut teknik görünüm, Ethereum’un 3.000 dolar seviyesi aşılmadığı sürece temkinli ve dalgalı seyrini sürdürebileceğine işaret ediyor.

Ripple (XRP)

XRP, dün gün içinde 1,88 dolar seviyesini test ettikten sonra sınırlı geri çekilme yaşadı. Sabah saatlerinde 1,85 dolar civarına gerileyen fiyat, bu bölgeden gelen alımlarla birlikte 1,87 dolar seviyesinde dengeleniyor. Bu görünüm, 1,85 dolar seviyesinin kısa vadede önemli bir destek konumunu koruduğunu gösteriyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,85 dolar seviyesi kritik destek olmaya devam ediyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde 1,82 ve 1,80 seviyeleri gündeme gelebilir. 1,80 dolar altında gerçekleşecek kapanışlar, satış baskısını artırarak fiyatın 1,75 dolar seviyesine doğru geri çekilmesine neden olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,88 ve 1,90 seviyeleri ilk direnç noktaları olarak izleniyor. 1,90 dolar üzerinde sağlanacak kalıcılık, fiyatın 1,95 ve 2,00 seviyelerine doğru toparlanma potansiyelini artırabilir. Genel teknik görünüm, XRP’nin 2,00 dolar seviyesi aşılmadığı sürece temkinli seyrini koruyacağını gösteriyor.