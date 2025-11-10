Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası, ABD’de 40. gününe giren hükümetin kapanmasının sona ermesine yönelik atılan adımların etkisiyle haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Yatırımcıların risk iştahı, ABD Senatosunun hükümetin 30 Ocak 2026’ya kadar finansmanını sürdürecek yasa tasarısını gündeme almasıyla artışa geçti. Sekiz Demokrat senatörün Cumhuriyetçilerin teklifine destek vermesi sonucu tasarı, 60’a karşı 40 oyla ilk oylamayı geçti. Önümüzdeki günlerde Senato genel kurulunda yapılacak nihai oylamanın ardından, ABD tarihinin en uzun hükümet kapanışlarından birinin son bulması bekleniyor. Kapamanın sona ermesi, son bir ayda ekonomiye on milyarlarca dolara mal olduğu tahmin edilen durgunluğun etkilerini hafifletmesi bakımından da önem taşıyor. Ekonomik faaliyetlerin yeniden hız kazanması ve yatırımcı güveninin artmasıyla, kripto piyasalarının bu gelişmeden kısa vadede olumlu yönde etkilenmesi bekleniyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,57 trilyon dolara yükselirken, Bitcoin, yeni haftaya 106.157 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 3.604 dolardan işlem görürken, XRP 2,45 dolardan, Solana ise 166,97 dolardan fiyatlanıyordu. Geçtiğimiz hafta Bitcoin ETF’lerinde toplam 1,22 milyar dolarlık, Ethereum ETF’lerinde ise 508 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

CFTC, düzenlenmiş borsalarda kaldıraçlı spot kripto işlemlerine hazırlanıyor

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) geçici başkanı Caroline Pham, kurumun düzenlenmiş borsalarla spot kripto işlemlerini kaldıraçlı ürünler de dahil olmak üzere gelecek ay başlatmak için görüştüğünü doğruladı.

Habere göre Pham, CME, Cboe Futures Exchange, ICE Futures gibi finans devlerinin yanı sıra Kalshi ve Polymarket US gibi kripto odaklı platformlarla da temas halinde. Pham yaptığı açıklamada, “Kongre ile yasal netlik için çalışmayı sürdürürken, mevcut yetkilerimizi kullanarak Başkan’ın Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu’nun tavsiyelerini hızla uyguluyoruz” dedi.

Bu adım, CFTC’nin Kongre’den yeni yetki beklemeden, mevcut Emtia Borsası Yasası hükümleriyle spot kripto piyasalarına düzenleme getirme hamlesi olarak görülüyor. Kaldıraçlı spot ticaret, yatırımcıların Bitcoin ve Ethereum gibi varlıklarda pozisyonlarını büyütmek için borçlanabilmesini sağlayacak. Örneğin 5x kaldıraçla, 1.000 dolarlık teminatla 5.000 dolarlık işlem yapılabilecek. Bu ürünlerin CFTC denetiminde sunulması, ABD’de ilk kez kurumsal düzeyde denetim ve yatırımcı koruması sağlayacak.

DTCC, beş spot XRP ETF’ini listeledi

The Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), beş spot XRP borsa yatırım fonunu (ETF) resmi internet sitesinde listeledi. Bu gelişme, fonların yakında piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor.

DTCC’nin “aktif ve ön lansman” kategorisinde Bitwise (XRP), Franklin Templeton (XRPZ), 21Shares (TOXR), Canary (XRPC) ve CoinShares (XRPL) tarafından sunulan spot XRP ETF’leri yer aldı. Takas, saklama ve mutabakat hizmetleri sunan DTCC’de listelenmek, genellikle ETF’lerin lansman sürecinde olumlu bir sinyal olarak görülüyor. Ancak DTCC listesi, henüz Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) onayı bekleyen ETF’ler için kesin bir lansman garantisi anlamına gelmiyor.

Piyasada, spot XRP ETF’lerinin bu ay içinde onay alarak işlem görmeye başlaması yönünde beklentiler artıyor. SEC’in yakın zamanda devreye aldığı yeni listeleme standartları, ihraççılara S-1 dosyalarında yapılan değişikliklerle hızlandırılmış onay süreci sağlıyor. Bu durum, fonların kasım ortası veya sonunda otomatik olarak yürürlüğe girmesini mümkün kılabilir. Grayscale ve Bitwise, ay başında spot XRP fonlarının ücret yapılarını açıklamıştı.

Trump Media, Bitcoin varlıklarına rağmen üçüncü çeyrekte 54,8 Milyon dolar zarar bildirdi

Trump Media and Technology Group (TMTG), artan maliyetler nedeniyle üçüncü çeyrekte 54,8 milyon dolar zarar açıkladı. Şirketin Bitcoin varlıkları bilançosunu dengelemeye yetmedi.

Cuma günü paylaşılan rapora göre, şirketin net zararı geçen yılın aynı dönemindeki 19,3 milyon dolardan 54,8 milyon dolara yükseldi. Gelirler ise 972.900 dolara gerileyerek geçen yılki 1 milyon dolar seviyesinin altına indi. Trump Media (DJT) hisseleri cuma günü yüzde 1,73 düşüşle 13,10 dolardan kapanırken, seans sonrası işlemlerde 13,20 dolara hafif bir artış gösterdi.

Şirket, 30 Eylül itibariyle 11.542 adet Bitcoin (BTC) tuttuğunu açıkladı. Temmuz sonunda Bitcoin alımlarına başladığını duyuran TMTG, bilanço raporunda daha fazla alım yapmayı ve “benzer kripto varlıkların edinilmesini” değerlendirdiğini belirtti. Trump Media, Bitcoin opsiyon yatırımlarından 15,3 milyon dolar gelir elde ettiğini ve Cronos (CRO) token’ında 33 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kazanç olduğunu bildirdi. Şirketin elinde 746 milyonun üzerinde Cronos bulunuyor.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin haftaya 106.157 dolar seviyesinden başladı. Hafta sonunu 102.000–103.000 dolar aralığında geçiren BTC, yeni haftada gelen alımların etkisiyle 106.000 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Teknik görünüm, kısa vadede toparlanma eğiliminin güçlendiğini ancak genel trendde temkinli seyrin sürdüğünü gösteriyor. Aşağı yönlü hareketlerde 105.000 ve 103.500 seviyeleri ilk destek, ardından 102.000–101.000 bandı kritik koruma bölgesi olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 107.000 ve 108.500 seviyeleri ilk direnç konumunda. BTC’nin 108.500 üzerinde kalıcılık sağlaması, 110.000–111.500 dolar aralığına doğru bir toparlanmayı destekleyebilir. Ancak 105.000 altındaki kapanışlar, kısa vadede yeniden 103.000 seviyelerine doğru düzeltme riskini artırabilir. Genel görünüm, Bitcoin’de kısa vadeli toparlanmanın devam ettiği, ancak 108.500 üzeri kalıcılığın trend dönüşü için belirleyici olacağı yönünde.

Ethereum (ETH)

Ethereum haftaya 3.604 dolar seviyesinden başladı. Hafta sonunu 3.300–3.367 bandında geçiren ETH, güçlü alımlarla 3.600 doların üzerine çıkarak haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Kısa vadede 3.550 ve 3.480 seviyeleri destek olarak öne çıkarken, yukarı yönlü hareketlerde 3.650–3.700 aralığı ilk direnç bölgesi olarak izleniyor. ETH’nin 3.700 üzerinde kapanışlar yapması, fiyatı yeniden 3.750–3.800 dolar aralığına taşıyabilir. Ancak 3.550 altına sarkma, kısa vadede 3.480 ve 3.420 seviyelerine doğru geri çekilme riskini gündeme getirebilir. Genel görünüm, Ethereum’un kısa vadede güç kazandığını ancak 3.700 dolar üzeri kalıcılık sağlamadıkça yükseliş ivmesinin sınırlı kalabileceğini gösteriyor.

Ripple (XRP)

Ripple haftaya 2,45 dolar seviyesinden başladı. Hafta sonunu 2,25–2,41 dolar aralığında geçiren XRP, yeni haftanın ilk işlem gününde sınırlı bir yükselişle 2,45 dolar seviyesine ulaştı. Kısa vadeli destekler 2,40 ve 2,35 seviyelerinde bulunurken, yukarı yönlü hareketlerde 2,48–2,50 ve 2,52–2,55 bölgeleri direnç olarak öne çıkıyor. XRP’nin 2,50 dolar üzerindeki kapanışları, 2,55–2,58 bandına doğru bir toparlanmayı destekleyebilir. Ancak 2,40 altı kapanışlar, kısa vadede yeniden 2,35–2,32 seviyelerine doğru düzeltme riskini artırabilir. Genel görünüm, XRP’de zayıf seyrin kademeli olarak toparlanmaya döndüğünü, ancak 2,50 dolar üzerindeki kalıcılığın yükselişin devamı açısından kritik olduğunu gösteriyor.