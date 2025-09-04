Piyasalarda Yatay Seyir Devam Ediyor

ABD faiz oranları ve istihdam verilerine dair belirsizliklerin etkisiyle kripto piyasası genel olarak yatay bir seyir izledi. Bitcoin (BTC) 110.424 dolardan işlem görürken, Ethereum (ETH) yüzde 1,1 artışla 4.359 dolara ulaştı. XRP 2,82 dolarda yatay seyrederken, Solana (SOL) yüzde 0,8 kayıpla 207,07 dolara geriledi. Bitcoin ETF’lerine dün toplam 301 milyon dolarlık giriş olurken, Ethereum ETF’lerinden 38,24 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

FED Tokenizasyon ve Ödeme İnovasyonu Konferansı Düzenleyecek

ABD Merkez Bankası (FED), 21 Ekim’de ödemelerde yenilikçi teknolojilerin ve tokenizasyonun ele alınacağı bir konferans düzenleyecek. Etkinlikte stablecoin kullanımı, DeFi ve geleneksel finansın kesişimi, yapay zekanın ödemelerdeki rolü gibi konular masaya yatırılacak.

Konferans, stablecoin düzenlemelerinin kabul edildiği Temmuz ayı sonrası ve tokenize varlıkların yıl başından bu yana yüzde 223 artış gösterdiği döneme denk geliyor. Ethereum, yüzde 56 pazar payıyla tokenizasyonun merkezi konumunu korurken, Layer-2 ağlarla birlikte bu oran yüzde 77’ye yükseliyor.

BitMine 64,7 Milyon Dolarlık Ethereum Alımı Yaptı

Kurumsal yatırımcı BitMine Immersion Tech, Galaxy Digital aracılığıyla 14.665 ETH satın alarak 64,7 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Şirketin Ethereum hazinesi, toplamda 1,75 milyon ETH’ye ulaştı ve yaklaşık 7,7 milyar dolar değerindeki varlığıyla kurumsal ölçekte en büyük Ethereum sahibi oldu. Ethereum fiyatındaki yükselişte kurumsal alımların etkili olduğu gözlemleniyor.

Hindistan ve ABD Kripto Benimsemesinde Zirvede

Chainalysis’in 2025 Küresel Kripto Benimseme Endeksi’ne göre Hindistan ve ABD, kripto adaptasyonunda dünya lideri konumuna yükseldi. Hindistan perakende ve kurumsal hizmetler ile DeFi alanında ilk sırada yer alırken, ABD ikinci sıraya çıktı. Asya-Pasifik bölgesi ise tabana yayılmış kullanımda ve işlem hacminde en hızlı büyüyen pazar olarak öne çıkıyor.

Chainalysis verilerine göre, Haziran 2025’e kadar Asya-Pasifik’te zincir üzeri işlem hacmi yüzde 69 artışla 1,4 trilyon dolardan 2,36 trilyon dolara yükseldi. Kuzey Amerika ve Avrupa ise mutlak işlem hacminde liderliğini koruyor.