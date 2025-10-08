Buna göre, aylık değerlendirmede külçe altın; Yİ-ÜFE ile hesaplandığında yüzde 9,14, TÜFE ile hesaplandığında ise yüzde 8,39 oranında yatırımcıya kazanç sağladı. Aynı dönemde mevduat faizi, DİBS, Euro ve Amerikan Doları yatırımcısına reel kayıp yaşatırken, BIST 100 endeksi de aylık bazda TÜFE ile yüzde 4,15 değer kaybı gösterdi.

Üç aylık değerlendirmede ise BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile yüzde 9,32, TÜFE ile yüzde 8,68 oranlarında yatırımcıya en yüksek reel getiriyi sunan yatırım aracı oldu. Bu dönemde Amerikan Doları ise Yİ-ÜFE ve TÜFE bazında yatırımcısına en çok kaybettiren araç olarak öne çıktı.

Altı aylık ve yıllık performans değerlendirmelerinde ise külçe altın yine zirveyi kaptı. Altı aylık dönemde Yİ-ÜFE ile yüzde 19,49, TÜFE ile yüzde 20,92 oranlarında yatırımcısına kazanç sağlarken; BIST 100 endeksi aynı dönemde yatırımcısına en yüksek kaybı yaşattı. Yıllık değerlendirmede ise külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 36,01, TÜFE ile yüzde 29,18 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verileri, mevduat faizi ve DİBS’in yıllık bazda yatırımcısına sınırlı reel getiri sağladığını, Amerikan Doları ve BIST 100 endeksinin ise yıllık bazda ciddi reel kayıplar yaşattığını gösterdi.