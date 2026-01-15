Kremlin’de düzenlenen basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son gelişmeleri değerlendiren Peskov, Trump’ın sözlerine ilişkin bir soru üzerine, “Evet, bu görüşe katılıyoruz. Durum gerçekten de böyle” ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus tarafının barış görüşmelerine açık tutumunu sürdürdüğünü belirterek, “Rusya’nın pozisyonu uzun zamandır biliniyor. ABD’li müzakereciler, Başkan Trump ve Kiev yönetimi bu tutumun farkında” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir anlaşmaya hazır olduğunu savunmuş, Ukrayna’nın ise barış konusunda isteksiz davrandığını öne sürmüştü. Trump, ABD öncülüğünde yürütülen diplomatik girişimlerin neden sonuç vermediği sorusuna, “Zelenskiy” yanıtını vermişti.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’daki en büyük kara çatışması olarak nitelendirirken, barış sürecindeki tıkanıklığın Kiev yönetiminden kaynaklandığını iddia etmişti.