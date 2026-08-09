Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2023 yılının ilk 6 ayında 47 milyar 890 milyon lira olan BSMV tahsilatı, 2026'nın aynı döneminde 348 milyar 497 milyon liraya çıktı.

Böylece BSMV gelirleri üç yılda yaklaşık 7,3 kat arttı. Bu dönemdeki artış oranı yüzde 627,7 olarak gerçekleşti.

Kurumlar Vergisi'ndeki artış yüzde 186'da kaldı

Aynı dönemde şirketlerin ödediği Kurumlar Vergisi de arttı ancak BSMV kadar hızlı yükselmedi.

2023'ün ilk yarısında 290 milyar 768 milyon lira olan Kurumlar Vergisi tahsilatı, 2026'nın ilk 6 ayında 832 milyar 469 milyon liraya yükseldi. Böylece üç yıllık artış yüzde 186,3 oldu.

Bu rakamlara göre BSMV'deki artış, Kurumlar Vergisi'ndeki artışın yaklaşık 3,4 katına çıktı.

100 bin liralık kredide vergi yükü 13 bin 511 lira

Kredi faizlerindeki yükseliş, tüketicinin sadece faiz yükünü değil, faiz üzerinden alınan vergileri de artırıyor.

Örneğin 100 bin liralık 12 ay vadeli bir ihtiyaç kredisinde aylık maliyetin yüzde 7,84'e, yıllık maliyetin ise yüzde 140'ın üzerine çıktığı belirtiliyor. Bu kredide toplam faiz ödemesi yaklaşık 45 bin 38 liraya ulaşıyor.

Faiz üzerinden hesaplanan KKDF ve BSMV de kredi maliyetine ekleniyor. Verilen örnekte bu iki kalemin toplamı 13 bin 511 lirayı buluyor.

Bunun yaklaşık 6 bin 755 liralık bölümü BSMV'den oluşuyor. Söz konusu vergi banka tarafından kredi kullanıcısından tahsil edilerek Hazine'ye aktarılıyor.

Yüksek faiz, vergi gelirlerini de artırıyor

Kredi faizlerinin yüksek seyretmesi, borçlanma maliyetlerini artırırken faiz üzerinden alınan vergilerin de yükselmesine neden oluyor.

Son üç yıllık veriler, kredi ve finansal işlemler üzerinden alınan BSMV'nin Hazine gelirleri içindeki ağırlığının dikkat çekici biçimde arttığını gösteriyor. Şirketlerin ödediği Kurumlar Vergisi de yükselirken, BSMV'nin artış hızının çok daha yüksek olması öne çıkıyor.