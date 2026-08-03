AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları, Temmuz ayı yeni üye katılım çalışmalarında gösterdiği yüksek performansla 30 büyükşehir arasında Türkiye 3.'sü olarak büyük bir başarıya imza attı.

AK Parti Denizli Teşkilatı, Türkiye genelinde yürüttüğü saha çalışmalarına yenisini ekledi. Geçtiğimiz ay üye kayıt performansıyla Türkiye 5.'si olan Denizli İl Gençlik Kolları, Temmuz ayında vites yükselterek rekor tazeledi ve 30 büyükşehir arasında Türkiye 3.'lüğüne yükseldi. Elde edilen dereceye ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Mert Çelik, hedeflerinin zirve olduğunu vurguladı. Çelik, 'AK Parti Denizli Gençlik Kolları olarak üyelik çalışmalarında bir başarıya daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz ay Türkiye 5.'si olan teşkilatımız, bu ay gösterdiği üstün gayretle 30 büyükşehir arasında Türkiye 3.'sü olmuştur. Bu başarı; sahada özveriyle çalışan il ve ilçe teşkilatlarımızın, mahalle başkanlarımızın ve tüm dava arkadaşlarımızın ortak emeğinin eseridir. Emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor; aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ederek hedefimizi Türkiye birinciliği olarak görüyoruz' ifadelerini kullandı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da sahadaki kararlı duruşları ve azimlerinden dolayı Gençlik Kolları teşkilatını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.