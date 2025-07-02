91 Bin Bisiklet, 100 Binden Fazla Çocuğa Ulaşıldı

İlk olarak 2018 yılında başlatılan projeyle bugüne kadar 91 bin bisiklet çocuklara hediye edildi. Bu yıl 2016 doğumlu çocukların katılımıyla gerçekleşen programa yaklaşık 13 bin çocuğun dahil olması bekleniyor. Böylece toplamda 100 binden fazla çocuğun bu anlamlı organizasyona katılmış olacağı ifade edildi.

Başkan Altay, “Belki başka şehirlerde bu kadar büyük katılım olmazdı. Bu, Konya’nın bereketi. Özellikle annelere teşekkür ediyorum; sabahın erken saatinde çocuklarıyla birlikte camilerde buluşuyoruz” sözleriyle ailelere duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Bisiklet Sadece Araç, Asıl Hedef Camiyi Sevdirmek”

Projeyle asıl hedeflerinin çocukların camiyle ve namazla tanışmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Altay, “Cami merkezli bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu projeyle komşuluk ilişkileri gelişiyor, cemaat bilinci oluşuyor. Bisiklet bu işin bahanesi. En büyük hediye Allah katında olanı” dedi.

Çocukların zihninde güzel anılar bırakmayı amaçladıklarını belirten Altay, “İlk kez camiye gelen, sabah namazını kılan çocuklar, bu anıyı yıllarca hatırlayacak. 40 gün boyunca sürecek bu program zorlu ama bir o kadar da kıymetli. Çocuklarımızın yüzde 90’ı bu süreyi başarıyla tamamlıyor” dedi.

Sultan Alparslan Camii'nde Anlamlı Başlangıç

Programın bu yıl Sultan Alparslan Camii’nde başlamasının da manidar olduğunu söyleyen Altay, “1071 Malazgirt Zaferi’yle bu topraklar vatan oldu. Bizler de imanlı, vatanını seven nesillerin yetişmesine vesile olmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Müftülükten Büyük Destek: 3 Bin 500 Cami Projeye Dahil

Konya İl Müftüsü Ali Öge ise projeye desteklerinden dolayı Başkan Altay’a teşekkür ederek, “Cami merkezli medeniyetin evlatlarıyız. Bu yıl 3 bin 500 camimizde bu projeyi kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Her gelen çocuğumuz bizim için bir kazançtır. Her yıl camilerimize yeni gençler kazandırıyoruz, elhamdülillah” dedi.

İl Müftüsü Öge ayrıca, Konya’daki yaz Kur’an kurslarına 100 binden fazla öğrencinin katıldığını da belirtti. Bu noktada da Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı katkıların önemine dikkat çekti.

40 Günlük Manevi Yolculuğun Ödülü: Bisiklet

30 Haziran – 18 Ağustos tarihleri arasında en az 40 gün sabah namazına camide katılan 2016 doğumlu çocuklara bisiklet hediye edilecek. Bu ödül, çocuklar için sadece bir hediye değil, aynı zamanda camiyle kurulan güçlü bağın da simgesi olacak.

“Güle Oynaya Camiye Gel” projesi, çocukların dini ve toplumsal bilinçlerini geliştiren örnek bir uygulama olarak her yıl daha fazla aileye dokunmaya devam ediyor. Konya’nın manevi ikliminde yetişen bu çocuklar, yarının imanlı, bilinçli ve ahlaklı bireyleri olarak ülkenin geleceğine umut olacak.