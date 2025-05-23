Rapora göre konut talebi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 22,2 artış gösterdi. Ancak bu canlanmaya rağmen, enflasyondan arındırılmış (reel) konut fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Nisan 2025 itibarıyla yıllık reel fiyat değişimi Türkiye genelinde yüzde eksi 8,9 olarak ölçüldü. Üç büyükşehirde de benzer bir tablo mevcut: İstanbul’da yüzde -8,6, Ankara’da yüzde -2,8, İzmir’de ise yüzde -5,9 seviyelerinde düşüş kaydedildi.

Arz Cephesi ve Cari Fiyatlar

Arz tarafında da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Satılık konut ilanlarının yaş ortalaması artarken, ilan metrekare fiyatlarındaki cari artış oranı yavaşladı. Ülke genelinde konutların cari fiyatlarındaki yıllık artış, mart ayına göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 25,6 seviyesinde gerçekleşti. İstanbul’da bu oran yüzde 26, Ankara’da yüzde 34, İzmir’de ise yüzde 29,8 olarak belirlendi.

Kiralık Piyasada Talep Canlanıyor, Reel Fiyatlar Hâlâ Baskı Altında

Kiralık konut piyasasında da benzer bir durum söz konusu. Kiralık konut talebi, mart ayına göre yüzde 22,9 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise talep endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 daha yüksek. Buna karşın, reel kira fiyatları ülke genelinde yıllık bazda yüzde 1 oranında düşüş sergiledi. Bu durum, kira piyasasındaki yüksek talebe rağmen enflasyonun reel fiyatları baskılamaya devam ettiğini gösteriyor.

Konut Fiyat Endeksi Temmuz 2023'ten Beri Geriliyor

Türkiye genelinde 2020’den itibaren hızlı bir şekilde artan reel konut fiyat endeksi, Temmuz 2023’ten bu yana istikrarlı şekilde düşüş gösteriyor. Kasım ve Aralık 2024’te sınırlı bir artış gözlenmiş olsa da, 2025’in ilk çeyreğinde bu eğilim yeniden tersine döndü. Nisan ayında Türkiye geneli reel fiyat endeksi 154,8 seviyesine geriledi.

İstanbul’da reel konut fiyat endeksi 152,3, Ankara’da 184,6, İzmir’de ise 166,4 seviyelerinde ölçüldü. Temmuz 2022’de yüzde 89,8 ile zirveyi gören İstanbul, Nisan 2025’te -8,6 seviyesine kadar düştü.

Talep Yükseliyor, Fiyatlar Düşmeye Devam Ediyor

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından düşüşe geçen konut talep endeksi, Kasım 2023’te en düşük seviyesine (88,7) ulaştı. Ancak Aralık 2023 itibarıyla toparlanmaya başlayan talep, Nisan 2025’te 172 seviyesine yükselerek bir yıl öncesine göre yüzde 62,9 artış gösterdi.

Bu veriler, konut talebindeki toparlanmanın sürdüğünü ancak fiyatların – özellikle reel bazda – henüz bu artışı yansıtmadığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, yüksek enflasyon ve alım gücündeki düşüş nedeniyle bu ayrışmanın bir süre daha devam edebileceği görüşünde.