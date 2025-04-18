Rapora göre, Türkiye genelinde konut satışları yaklaşık 530 bin adete ulaşarak, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62,9'luk bir artış gösterdi. Aralık ayında ipotekli satışlarda yüzde 285,3, ikinci el satışlarda ise yüzde 55,7'lik kayda değer yükseliş yaşandı.

Konut satışlarındaki hareketlilik dikkat çekerken, reel fiyatlar ise düşüş trendini sürdürdü. Konut fiyat endeksi, Aralık 2024 itibarıyla nominal bazda yıllık yüzde 29,4 artış kaydederken, enflasyondan arındırıldığında reel bazda yüzde 10,4 oranında geriledi.

İnşaat Sektöründe Faaliyetler Güçleniyor

Rapor verilerine göre, inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 58,4’ü işlerini kısıtlayan bir engelle karşılaşmadı. Ancak finansman zorlukları, yüzde 31,6 oranıyla hâlâ sektördeki en büyük sorun olarak öne çıkıyor. Talep yetersizliği de yüzde 18,0'lık payı ile ikinci sırada yer alıyor.

İnşaat maliyet endeksinde ise 2024 yılının son çeyreğinde önemli bir yavaşlama görüldü. İşçilik ve malzeme endeksleri Aralık ayında sırasıyla yüzde 1,29 ve yüzde 0,41 artarken, genel maliyet endeksi yıllık bazda yüzde 45,9 azalarak yüzde 36 seviyesinde gerçekleşti.

KPMG Türkiye İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Lideri Savaş Görkem Yapan, sektörün içinde bulunduğu durumu değerlendirirken, "Konut kredisi kullanımındaki artış ve ipotekli satışlardaki patlama, talebin canlı olduğuna işaret ediyor. Ancak reel fiyatlardaki gerileme ve finansmana erişimde yaşanan güçlükler, sektörün önündeki temel sorunlar olarak varlığını sürdürüyor. Yapısal çözümler ve bütüncül destek politikalarına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuluyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul, Satışlarda Liderliğini Koruyor

2024 yılının son çeyreğinde İstanbul 86,3 bin adet konut satışıyla zirvedeki yerini korudu. İstanbul’u, yaklaşık 49 bin adetlik satışla Ankara ve 29 bin adetlik satışla İzmir izledi. 2024 yılı genelinde Türkiye’de toplam konut satışı 1,5 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

AVM’lerde Ciro Artışı Devam Ediyor

Türkiye genelinde aktif AVM sayısı 446'ya ulaşırken, kiralanabilir toplam alan 14,1 milyon metrekareye çıktı. İstanbul, toplam stokun yüzde 38,5'ine sahip. İnşaatı süren 10 yeni AVM ile birlikte bu rakamın 456'ya yükselmesi bekleniyor.

Özellikle AVM'lerdeki metrekare ciro verimliliğinde yaşanan artış dikkat çekiyor. 2024 yılı 4. çeyrek verilerine göre, AVM ciro endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal bazda yüzde 49,6 oranında arttı.

Turizmde Yavaşlama Sinyalleri

Rapora göre, 4. çeyrekte Türkiye genelindeki otel doluluk oranları bir önceki çeyreğe göre düşerek ortalama yüzde 43,3 seviyesinde gerçekleşti. İstanbul’da doluluk oranı yüzde 56’ya yükselirken, Antalya Bölgesi’nde sezon etkisiyle yüzde 49 seviyesinde kaldı.

2024 yılında Türkiye genelinde turizm gelirleri 13,8 milyar dolar olurken, ziyaretçi başına ortalama harcama 981 dolar olarak kayıtlara geçti.