Büyük Şehirlerde Fiyat Artışları

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde konut fiyatlarındaki artış dikkat çekti. İstanbul'da konut fiyatları bir önceki aya göre %3,0, Ankara'da %5,7 ve İzmir'de %4,9 oranında yükseldi. Yıllık bazda ise İstanbul'da %29,6, Ankara'da %36,6 ve İzmir'de %29,6'lık artışlar kaydedildi.

Endeks Değerleri

2023 yılını baz alan Konut Fiyat Endeksi, Ocak 2025 itibarıyla Türkiye genelinde 165,9 seviyesine ulaştı. Bu değer, bir önceki aya göre %4,7'lik bir artışa işaret ediyor. Endeks, İstanbul'da 153,0, Ankara'da 176,7 ve İzmir'de 159,7 olarak hesaplandı.

Reel ve Nominal Artışlar

Nominal olarak konut fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekerken, enflasyon etkisiyle reel olarak fiyatların düştüğü görülüyor. Bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %31,9 artan KFE, reel olarak %7,2 oranında azalış gösterdi.

Konut fiyatlarındaki artış, özellikle büyük şehirlerde devam ediyor. Yıllık bazda kaydedilen yüksek artış oranları, konut piyasasının canlılığını koruduğunu gösteriyor. Ancak reel olarak fiyatların düşmesi, enflasyonun konut piyasası üzerindeki etkisini de ortaya koyuyor.