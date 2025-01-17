KFE’de Aylık ve Yıllık Değişimler

Konut Fiyat Endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 158,5 seviyesine ulaştı. Ancak enflasyondan arındırıldığında reel bazda yüzde 10,4 oranında bir düşüş kaydedildi.

Yıllık bazda nominal artış yüzde 29,4 olarak gerçekleşirken, enflasyonun etkisiyle konut fiyatlarının reel değerinde gerileme yaşandı.

Büyükşehirlerde Fiyat Artışları

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki konut fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, Aralık ayında bir önceki aya göre artış oranları şu şekilde:

İstanbul : Yüzde 2,1

: Yüzde 2,1 Ankara : Yüzde 2,0

: Yüzde 2,0 İzmir: Yüzde 0,4

Yıllık bazda ise bu üç büyükşehirdeki fiyat artış oranları sırasıyla şöyle oldu:

İstanbul : Yüzde 26,3

: Yüzde 26,3 Ankara : Yüzde 34,4

: Yüzde 34,4 İzmir: Yüzde 25,2

Konut Fiyatlarının Gidişatı

Konut Fiyat Endeksi, Türkiye genelindeki konut fiyatlarının kalite etkisinden arındırılmış değişimini yansıtarak, piyasadaki eğilimlerin izlenmesine olanak tanıyor. Yıllık bazda nominal artışlar devam ederken, reel bazda düşüşler dikkat çekiyor.

Konut sektöründe yaşanan bu durum, enflasyonist ortamın fiyatlar üzerindeki etkisini ve alım gücünün değişimini ortaya koyuyor.