Hatimoğulları, görüşmenin “olumlu geçtiğini” belirterek detayların yarın Komisyon toplantısının ardından Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından paylaşılacağını söyledi.

“Barış ve demokrasi sürecine dair umut verici bir görüşme”

Hatimoğulları, görüşmenin Türkiye'nin demokratikleşme ve barış sürecine yönelik önemli mesajlar içerdiğini vurguladı. Sürecin kapsayıcı ve yapıcı şekilde ilerlediğini dile getiren Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

“Bu görüşme Türkiye’nin barış ve demokrasi sürecine odaklanan yapıcı, kapsayıcı, umut verici bir niteliğe sahiptir. Uzun süredir beklenen barış ve kardeşlik kapısını aralayan tarihi bir adım olmuştur. Bu temas sadece bir dinleme ziyareti değil, halkların ortak geleceğini şekillendirecek bir diyalog köprüsüne dönüşmelidir.”

Neler konuşuldu? Bölgesel sorunlar ve siyasi düzenlemeler masada

Görüşmede ele alınan başlıklarla ilgili ayrıntı vermeyen Hatimoğulları, komisyonun gerekli açıklamaları yapacağını belirtti ancak görüşmede bölgesel sorunların ele alındığını kaydetti. Ayrıca, siyasi süreçlere ilişkin bazı düzenlemelerin de İmralı’da değerlendirildiğini ifade etti.

Hatimoğulları, Abdullah Öcalan’ın görüşme sırasında barış ve demokratik çözüm iradesinin güçlendirilmesi yönünde bir tutum sergilediğini bildiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Öcalan’ın, Türk-Kürt ittifakının ve tüm halkların ortak yaşam zemininde buluşması için önemli mesajlar verdiğini biliyoruz. Çatışmasızlığın kalıcılaşması ve demokratik çözüm iradesinin netleşmesi açısından komisyon değerlendirmeleri önemli bir perspektif sunuyor.”

Suriye başlığı öne çıktı: “Çözüm sürecine ışık tutacak değerlendirmeler”

Hatimoğulları, komisyonun Öcalan ile görüşmesinde Suriye meselesinin de ana gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti. Özellikle Kuzeydoğu Suriye bağlamında yapılan değerlendirmelerin çözüm süreci için önemli bir perspektif sunduğunu söyledi.

“Suriye’nin bütünü açısından çözümün anahtarı olabilecek görüşler paylaşıldı. Barışın sağlanması ve sürecin hukuki ile siyasi düzenlemeler açısından ilerleyebilmesi için yol gösterici değerlendirmeler yapıldı.”

Detaylı açıklama yarın

İmralı görüşmesine ilişkin tüm detayların, yarın yapılacak toplantı sonrası Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.