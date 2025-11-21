Oylamanın Sonuçları Şöyle

Evet: AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP

Hayır: DSP, HÜDA-PAR, DP

Çekimser: Yeni Yol Grubu CHP’den İstifa Eden Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım AK Parti’ye Katıldı İçeriği Görüntüle

Oylama sonucunda komisyonun İmralı’ya ziyaret gerçekleştirmesi kabul edildi ve toplantı sona erdi.

“Hayırlı olsun” açıklaması

Toplantı sonrası konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kararın ülkeye barış ve demokratik sürece katkı sunmasını dilediğini ifade ederek şunları söyledi:

“Ada’ya gidişi oyladık ve ‘Evet’ oyu verildi. Hayırlı uğurlu olsun. Ziyaretin tarihi net değil, ancak hazırlıklar devam ediyor. Yarına kadar tüm siyasi partiler Meclis Başkanlığı’na isimleri bildirecek. Ardından gidiş planlaması yapılacak.”

Koçyiğit ayrıca CHP’nin tutumunun daha sonra parti eş genel başkanları tarafından değerlendirileceğini belirtti.

Ziyaret için geri sayım başladı

Komisyonda grubu bulunan tüm siyasi partilerin temsil edileceği ziyaretin tarihi henüz kesinleşmezken, hazırlıkların hızla sürdüğü bildirildi. Siyasi partilerin temsilci isimlerini Meclis Başkanlığı’na iletmesiyle, ziyaret programının şekillenmesi bekleniyor.

SEO İçin Öne Çıkan Anahtar Kelimeler