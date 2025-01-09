Kolay Gelsin, FIAT’la yaptığı iş birliği kapsamında 294 adet Scudo’yu filosuna dahil ederek nitelikli hizmetini Türkiye genelinde sunmaya devam ediyor.

Türkiye’nin yenilikçi kargo markası Kolay Gelsin, Tofaş’la yaptığı anlaşma kapsamında 294 adet Fiat Scudo’yu filosuna kattı. Bu yeni araçlarla, Türkiye genelindeki operasyonlarını daha da güçlendirdiklerini belirten Kolay Gelsin Hat Planlama ve Ulaştırma Kıdemli Birim Lideri Gökhan Güney, şunları söyledi: “Türkiye’nin 81 iline koşulsuz müşteri memnuniyeti hedefiyle sunduğumuz hizmetimizi Fiat Scudo araçlarımızla güçlendireceğiz. Sektörümüzün yenilikçi markası olarak, memnuniyet odaklı yaklaşımımızla hem gönderici hem de alıcı müşterilerimize nitelikli kargo hizmeti sunmaya odaklanıyoruz. Yeni araçlarımızla gücümüze güç kattığımız FIAT’la iş birliğine imza atmaktan mutluyuz.”

Kolay Gelsin’in FIAT Professional’ın orta boyutlu hafif ticari araç segmentindeki başarılı modeli Scudo’yu tercih ettiğini belirten FIAT Satış Direktörü Mahmut Karacan ise şu açıklamayı yaptı: “Yerli üretim Scudo’nun, filoların ilk tercihi olmasından memnunuz. Geniş iç hacmi ve şehir içi taşımacılığına uygun boyutlarıyla, Kolay Gelsin’in tüm ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacağını düşünüyorum. Bu anlaşmanın, uzun soluklu bir iş birliğimizin başlangıcı olmasını temenni ediyorum.”

Kolay Gelsin’in filosuna kattığı yeni araçlar, Türkiye genelindeki operasyonlarında kullanılacak.