Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin borç sıralamasında hazineye olan borçlar nedeniyle en borçlu belediye olarak anıldığını belirten Başkan Büyükakın, bu borcun 30 yıl önce, CHP döneminde yapılan Yuvacık Barajı'ndan kaldığını söyledi. O zamandan bu yana düzenli olarak ödedikleri borçların şu anda 2 milyar TL seviyesinde olduğunu ifade etti. "Ben belediye başkanı olduğumda bu borç 6 milyar liraydı, 4 milyarını ödedik, kalan kısmı ise her ay 20 milyon TL taksitle ödeniyor" şeklinde konuştu.

Bütçe Yönetimi ve Mali Disiplin

Büyükakın, belediye bütçesinin etkili bir şekilde yönetilmesinin önemine dikkat çekti. Pandemi döneminde, Kocaeli halkının endişelenmemesi için tüm yatırım harcamalarını durdurma kararı aldıklarını hatırlatan Büyükakın, "Gelir, gider ve öncelikler konusunda doğru bir sıralama yapmalısınız. Nerede tasarrufa gideceğinizi, nerede yatırım yapacağınızı bilmelisiniz. Biz de bu anlayışla hareket ettik" dedi.

Yatırım ve Hizmetlerde Süreklilik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplini sağlarken aynı zamanda birçok önemli yatırım ve hizmeti hayata geçirdiğini belirten Başkan Büyükakın, "Belediyemizin, halkın kaynağını en verimli şekilde kullandığını ve yüzlerce eseri hayata geçirdiğini söyleyebilirim. Biz, ne yaptığını ve nasıl yapacağını bilen bir belediyeyiz" diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mali yönetimi ve borç ödeme süreci, şehirdeki pek çok projeye de yansıyarak önemli hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlıyor. Başkan Büyükakın, bu başarının, halkın ihtiyaçlarına göre yapılan bütçe düzenlemeleri ve disiplinli yönetimle elde edildiğini belirtti.