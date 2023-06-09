Yaz sıcaklarının başlamasıyla klima kullanımı da, bu sebeple elektrik faturasının yükseleceğine yönelik çekinceler de artmaya başladı. Daikin uzmanlarına göre, aşağıdaki önemli noktalara dikkat etmeniz halinde klimanızı hem yüksek performansta hem de tasarruflu kullanmanız mümkün.

Klima kullanımında düşük elektrik faturasının reçetesi:

· Soğutmada sezonsal enerji verimliliği, bir klimanın verdiği kapasiteye göre, çektiği gücü gösteren bir katsayıdır. Bu katsayısı ne kadar yüksek olursa cihazınız o kadar az elektrik harcayacaktır. Bu değer 6,10 ile 8,5 arasında ise cihaz A++ , 8,5’a eşit ve üzerinde bir değer ise A+++ enerji etiketine sahip olur. A+++ bir klima tercih etmek kuşkusuz A++ bir klimaya göre elektrik faturasını önemli ölçüde düşürecektir.

· Klimanızın hava yönlendirme kanatlarını (flap) yazın tavana üfleyecek şekilde kullanın. Bu uygulama üflenen havanın ortamda homojen şekilde dağılmasını sağlar.

· Klima soğutma modunda çalışırken kumandada en düşük sıcaklık olan 18 dereceye ayarlamayın. Bu ayar, oda sıcaklığı bu dereceye geldiğinde dur anlamını taşır, bu şekilde daha hızlı serinlik elde etmek mümkün değildir.

· Konfor olarak rahat edeceğiniz en uygun sıcaklığı seçin. Araştırmalara göre, insanlar yüzde 40-60 nem ve 20-27°C sıcaklık aralığında, temiz havalı ortamlarda daha konforlu ve rahat hisseder. Bu konforu verimli şekilde sağlayabilmek adına klimanızı doğru ayarlamanız gerekmektedir. Soğutmada düşürdüğünüz, ısıtmada ise yükselttiğiniz her 1°C ayar sıcaklığı, enerji tüketiminizde yaklaşık yüzde 7-10 arasında artışa neden olur. İdeal olarak klimanızı soğutmada 23-24°C’ye ayarlamanız önerilir.

· Aşırı nemli havalarda nem alma modunu tercih edin.

· Doğru montaj enerji tasarrufunda önemli bir nokta. İç ünite ve dış ünite arası mesafenin mümkün olan en uygun montaj alanını sağladığından emin olun.

· Bulunduğunuz alana uygun olmayan klimalar enerji tüketiminizi azaltma konusunda size yardımcı olmaz. Odanızdan daha büyük kapasiteli bir klima istenilen sıcaklığa çok çabuk gelerek cihazınızı dur-başlat noktasında daha fazla tutar ve fazla enerji tüketimine neden olur. Odaya göre düşük kapasiteli klima da istenen sıcaklık için sürekli çalışmak zorunda kaldığı için yine fazla enerji harcar.

· Klimalar stand by modunda çok az da olsa enerji sarfeder bu nedenle uzun süre klimanızı kullanmayacaksanız sigorta üzerinden kapatın.

· Klimanızın yıllık bakımlarını mutlaka yaptırın. Tıkalı filtreler ve kirlenmiş dış ünite serpantini klimanızın verimini düşürür. Klimaların bakımlarının düzenli olarak yaptırılması enerji tüketimini yaklaşık olarak yüzde 10-20 oranında düşürecektir

· Klima iç ve dış ünitelerinin üfleme ve emiş alanlarını perde, eşya vb. ile kısıtlayarak hava sirkülasyonunun engellenmesine sebep olmayın.