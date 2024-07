İstanbul'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Zehra Bilge Eray, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanları ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "15 Temmuz 1974 Yunanistan'daki cuntaya Kıbrıs'taki iş birliklerine Makarios'un darbeyle indirilmesi ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanma noktasında ve Kıbrıs Türk halkının tamamıyla temizlik ve soykırımdan geçmesinin arifesinde Türk hükümeti 20 Temmuz bir cumartesi sabahında garantörlük hakkını kullanarak müdahale kararı alır. Merhum Bülent Ecevit ve yardımcısı Necmettin Erbakan'ın kararlı duruşu ile Mehmetçikler karadan, havadan ve denizden üçlü harekatla Kıbrıs'a müdahalesini gerçekleştirirken, mücahitlerimizle tekrar bir destan yazdılar. Bu destan sayesinde şimdi Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin tesis edilmesiyle Kıbrıs Türk halkını gerçekten Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk Devleti sahibi olarak oradaki her türlü başarımız ve geleceğe ümitle bakabilmemize oradaki başarılar yön vermektedir. Bütün bu zaferlerde bu başarılarda İstanbul'un rolü çok büyüktür çünkü İstanbul bir merkezdir. İstanbul ve Kıbrıs arasında her zaman bir bağlantı olmuştur" diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin sahip çıkmasıyla daha güçlü olduğunu belirten Tatar, "Buradaki havalimanından bir saat 15 dakikada Ercan'a ulaşabilirsiniz. Şimdi yeni havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'yla ve artan seferler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne günde zaman zaman 10'dan fazla sefer var. İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bağlar güçlenmektedir. Dolayısıyla sosyal, ekonomik ve kültürel bağlarımız daha da güçlenmek suretiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye ve özellikle İstanbul'un sahip çıkmasıyla daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hep birlikte görmeye devam ediyoruz. 1974 yılında Mehmetçikler adaya ayak basarken, Türkiye Cumhuriyeti müdahale kararı alırken söylenen, 'Biz Kıbrıs'a soydaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumaya gidiyoruz'. 50 yıl sonra öyle olaylar gelişmiştir ki iyi ki o hareket olmuş ve bugün Doğu Akdeniz gibi fevkalede önemli statüsü olan jeopolitik bakımdan, enerji kaynaklarıyla, güvenlik meseleleriyle, mavi vatanı ile hava sahasıyla artan stratejik ve milli değeriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli bir devlet olarak her geçen gün değeri artması suretiyle Türkiye ile birlikte hem havada hem denizlerde ve her türlü tarihi bakımdan milli ve geleneklerimize ve milletimize yakışır bir şekilde oradaki varlığımızı sürdürmek bizlere yakışandı. Onu hep birlikte başarmanın bahtiyarlığı ve gururu içerisindeyiz” şeklinde konuştu.