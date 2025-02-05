Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan’ın da katıldığı fuar bugün düzenlenen törenle açıldı. Fuar 7 Şubat Cuma günü sona erecek.



Fuar, Bulgaristan, Japonya, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs, Gürcistan, Mısır, Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Seyşeller, Küba, Malta, Nepal, İran, Azerbaycan, İtalya ve Venezuela’nın yanı sıra ilk defa gelen Panama ve yıllar sonra geri dönüş yapan Kore gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeyi ağırlıyor.



Ayrıca fuarda, Yunanistan’dan belediyeler, İran, Çin, Azerbaycan, Özbekistan, Peru, Maldivler, Pakistan’dan acenteler, Hindistan, İngiltere, İspanya ve Rusya’dan IT firmaları ve Mısır’dan bir resort otel olmak üzere bireysel katılımcılar da yer alıyor.



ICA Events tarafından düzenlenen EMITT’e bu sene ABD, Almanya, İngiltere, Rusya, Fransa, Güney Afrika, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Hindistan, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de bulunduğu toplamda 78 ülkeden 666 davetli tur operatörü katılıyor.



Ataoğlu: Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuarın açılış konuşmasını gerçekleştirerek ülke turizmi hakkında bilgiler verdi. Ataoğlu: “Ülkeler arası turizm iş birliklerinin geliştiği, sektör temsilcilerinin deneyimlerini paylaştığı ve küresel ölçekte turizm vizyonunun şekillendiği bu önemli organizasyonda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmek bizler için büyük bir onurdur. Turizm, sadece ekonomik kalkınmanın bir aracı değil; aynı zamanda kültürlerin kaynaşmasını, tarihimizin tanıtılmasını ve doğal güzelliklerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan stratejik bir sektördür. KKTC olarak, Akdeniz’in kalbinde, eşsiz doğal güzelliklerimiz, tarihi mirasımız, zengin mutfağımız ve sıcak misafirperverliğimiz ile her geçen gün turizm alanında daha güçlü bir konuma geliyoruz. Son yıllarda, turizm çeşitliliğini artırmak adına sürdürülebilir turizm politikalarını hayata geçiriyor, doğa turizmi, sağlık turizmi, kültürel ve gastronomi turizmi gibi alanlarda önemli projeleri destekliyoruz. Özellikle Girne, Gazimağusa ve Lefkoşa gibi bölgelerimizde tarihi mirası daha fazla ön plana çıkararak, turistlerin sadece deniz ve kumdan değil, köklü tarihimizden de ilham almasını sağlıyoruz. Oluşturduğumuz Ada-Kıbrıs markası ile özellikle Türkiye pazarında olumlu geri dönüşler sağlıyoruz. Biliyoruz ki ada turizmini önce kendi insanımıza anavatanımıza anatacağız. KKTC’nin büyük bir turizm potansiyeli olduğunu herkesime göstereceğiz. KITSAB ile TÜRSAB’ın çalışmalarını yakından takip ediyorum. Yakın zamanda TÜRSAB’ın büyük bir acente kafilesi ile adamıza ziyaret gerçekleştireceğini ve adamızı daha iyi tanıyıp, tanıtacakları için de ayrıca minnettarım. Bu yılki EMITT Fuarı, yeni iş birlikleri kurmak ve mevcut turizm politikalarımızı dünyaya tanıtmak için büyük bir fırsat sunuyor. Uluslararası yatırımcılar ve seyahat acenteleri ile yapacağımız görüşmelerin, ülkemizin turizm sektörüne uzun vadeli katkılar sunacağına inanıyorum. Burada sergilediğimiz standımız ve gerçekleştirdiğimiz sunumlar sayesinde, Kuzey Kıbrıs’ın turizmde yükselen bir marka olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz. Bugünün turizm anlayışı, artık sadece büyümeyi değil, çevreye duyarlılığı ve sürdürülebilir kalkınmayı da öncelik haline getirmiştir. KKTC olarak biz de turizm politikalarımızı bu anlayış çerçevesinde şekillendiriyoruz. Yeşil Turizm Projeleri, eko-turizm girişimleri, doğal alanlarımızın korunması, çevreci otel uygulamaları ve yerel üreticiyi destekleyen gastronomi turizmi gibi adımlarla, hem doğal güzelliklerimizi koruyor hem de yerel halkın turizmden daha fazla yararlanmasını sağlıyoruz. Turizm, toplumları birbirine yakınlaştıran, kültürel anlayışı geliştiren ve ekonomiye doğrudan katkı sağlayan güçlü bir sektördür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, bizler de turizmi bir devlet politikası olarak ele alıyor, sürdürülebilir, yenilikçi ve kaliteli turizm hizmetleri ile dünyaya açılmaya devam ediyoruz. Bu önemli fuarın tüm turizm paydaşları için verimli ve başarılı iş birliklerine vesile olmasını diliyorum. EMITT 2025’te yer almaktan büyük gurur duyuyor ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi belirtmek istiyorum.” diye konuştu