Geçtiğimiz yıl, Marmaris Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, inşaat alanında denize izinsiz beton dolgu yapıldığını ve inşaat ruhsatının bulunmadığını tespit etti. Bu nedenle inşaat mühürlendi ve şirkete 60 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Daha sonra, Marmaris Belediyesi tarafından yapılan teknik incelemeler sonucunda, daha önce uygulanan cezanın yetersiz olduğu ve ek cezaların uygulanması gerektiği ifade edildi. Bu bağlamda, 2,68 milyar lira tutarında ek bir idari para cezası kararı alındı.

Sinpaş Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ise, bu gelişmeler üzerine kamuoyu açıklaması yaparak, projelerinin yasalara uygun olduğunu ve kendilerine verilen yapı ruhsatlarına aykırı bir faaliyetlerinin bulunmadığını belirtti. Şirket, inşaatların yasal izinlere uygun olarak tamamlandığını ve iskan ruhsatlarının alındığını vurguladı. Ayrıca, yıkım kararlarına ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı olmadığını ifade etti.

Marmaris Belediyesi ise, İçmeler Mahallesi'nde gerçekleştirilen incelemelerde, kıyı alanında kaçak ve ruhsatsız dolgu işlemleri tespit ettiklerini ve bu nedenle yapı tatil zaptı düzenleyerek inşaatı mühürlediklerini açıkladı. Belediye, ayrıca, projeye özel imar uygulamalarının vicdani olmadığını belirterek, yasal sürecin takip edileceğini ifade etti.

Bu gelişmeler ışığında, Sinpaş'ın Marmaris'teki otel ve devremülk projesiyle ilgili hukuki ve idari süreçlerin devam ettiği, tarafların açıklamaları ve yargı kararlarının süreci etkileyeceği anlaşılmaktadır.

Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Marmaris Kaymakamlığı’nca, kendilerine iletilen dilekçelere istinaden verilen yanıtlara ilişkin haberlerin ardından Sinpaş Kızılbük Gayri Yatırım Ortaklığı "Tarafımıza verilen yapı ruhsatlarına aykırı hiçbir faaliyetimiz yok, projelerimizin yıkımı ile ilgili kesinleşmiş yargı kararı da bulunmamaktadır" dedi.



Konuyla ilgili açıklamada "Şirketimizin Marmaris'te yürütmekte olduğu proje ile ilgili olarak idari ve yargısal süreçler devam etmekte olup henüz şirketimizin yürüttüğü projeler hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamaktadır. Marmaris Belediyesinin, idari istikrar ilkesi gereği daha önce kendi aldığı kararların aksine işlem yapması, yargılama devam ederken geri dönülemez telafisi imkansız kararlar alması ve bunları uygulaması da yasal olarak imkansızdır. Kamuoyuna daha önce defaatle açıkladığımız üzere, şirketimiz konu proje kapsamında, imar planı, imar durumu ve belediyesince verilen yapı ruhsatlarına aykırı hiçbir faaliyette bulunmamıştır. Projenin otel ve devre mülkten oluşan ilk etabı Marmaris Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatlarına göre inşa edilmiş, Marmaris Belediyesi, yapının ruhsata uygun olarak tamamlandığı için yapıya iskan ruhsatı da düzenleyerek vermiştir. İskanı dahi alınmış bir yapının yıkılması veya yıkılmasına ilişkin karar alınması da yasal olarak mümkün değildir. Yerleşik Danıştay kararlarında da iskanı alınmış bir yapının sahibine kazanılmış hak sağladığı tartışmasızdır. Yine projenin ikinci etabının inşaatı da büyük ölçüde tamamlanmış, kazanılmış hak sağlayan seviyeyi geçmiştir. Bugüne kadar şirketimize anılan yapıların yıkılmasına ilişkin Marmaris Belediyesince alınmış hiçbir encümen kararı da tebliğ edilmemiştir. Yine bu yapıların yıkılmasına ilişkin herhangi bir resmi talimatın, yazının bulunduğuna dair ortada hiçbir bilgi ve belge yoktur. Esasen ilgili Marmaris Belediyesi de yıkım konusunda kesinleşmiş bir yargı kararının olmadığını ve yargılamanın neticesini beklediklerini kamuoyu ile paylaşmıştır. Ortada kesinleşmiş bir karar olması bir kenara ortada yıkıma ilişkin bir karar dahi yoktur" ifadelerine yer verildi.