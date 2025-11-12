Sektör Bazlı İhracat Değişimleri

Gıda, içecek ve tütün ürünlerinde ihracat birim değer endeksi yüzde 11,1 arttı.

Ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,9 artış kaydedildi.

Yakıt ihracatında ise yüzde 7,1 düşüş yaşandı.

İmalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 5,8 artış görüldü.

Buna karşın, ihracat miktar endeksi yüzde 3 azalarak, miktar olarak düşüş yaşandığını gösterdi. Özellikle gıda, içecek ve tütün ihracatında miktar endeksi yüzde 11,9 azaldı. Ham maddelerde yüzde 1,0 düşüş kaydedilirken, yakıtlarda ise yüzde 28,9 artış görüldü.

İthalatta Artış Sürüyor

Eylül ayında ithalat birim değer endeksi yüzde 1,7 artarken, ithalat miktar endeksi ise yüzde 6,9 yükseldi.

Gıda, içecek ve tütün ithalatında artış yüzde 10,9 oldu.

Ham maddelerde yüzde 3,2, imalat sanayinde yüzde 3,5 artış kaydedildi.

Yakıtlarda ise yüzde 6,1 artış görüldü.

Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi, Ağustos 2025’te 152,2 iken Eylül 2025’te yüzde 7,5 düşüşle 140,9 oldu.

Aynı dönemde ithalat miktar endeksi yüzde 5,8 artarak 120,5 seviyesine ulaştı.

Dış Ticaret Haddi Yükseldi

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranı olarak hesaplanan dış ticaret haddi, 2024 yılı Eylül ayında 85,8 iken, 2025 yılı Eylül ayında 89,4 olarak gerçekleşti. Bu da dış ticarette rekabet gücünün arttığını gösteriyor.

Ekonomistler, ihracat birim değer endeksindeki artışın Türk ihracatçılar için olumlu bir sinyal olduğunu, ancak miktar endeksindeki düşüşün özellikle gıda ve içecek sektöründe dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.