Çanakkale’de kırtasiye sektörünün önde gelen işletmecilerinden Burak Gün, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarını 25 Temmuz’da tamamladıklarını belirterek, “Bütçeye göre seçenekler değişiyor. Çantasıyla birlikte tam set alışveriş yapan müşterilerimiz yaklaşık 3 bin – 3 bin 500 lira harcıyor. Daha küçük bir alışverişle defter, kalem, silgi gibi temel ihtiyaçları ise bin lira civarında tamamlamak mümkün. Çanta, çelik matara gibi ekstra ürünler fiyata etki ediyor. BPA’sız ve sağlıklı ürünlerin tercih edilmesiyle fiyat biraz daha yükselebiliyor” dedi.

“Fiyatlar Geçen Yıla Göre Daha Uygun”

Fiyatların geçen yıla kıyasla değişmediğini, hatta bazı ürünlerde gerilediğini ifade eden Gün, “Örneğin geçen yıl 200 TL olan kuru boya seti bu yıl 180 TL’ye satılıyor. Veliler bu durumdan memnun. Sektörde büyük bir fiyat artışı olmadı” diye konuştu.

“Kırtasiye Ürünleri Güvenilir Noktalardan Alınmalı”

Gün, alışverişin kayıtlı kırtasiyelerden yapılmasının önemine dikkat çekerek, “Faturasız, belgesiz ve CE sertifikası olmayan ürünlerden uzak durulmalı. Özellikle boya ve fon kartonlarında kanserojen madde riski olabiliyor. Veliler hem çocuklarının sağlığı hem de esnafın desteklenmesi için alışverişlerini güvenilir kırtasiyelerden yapmalı” uyarısında bulundu.

Veliler Fiyatlardan ve Çeşitlilikten Memnun

Alışveriş için kızlarını mağazaya getiren Büşra Keçici, fiyatları uygun bulduğunu belirterek, “Her şeye zam geldi ama burada fark edilmiyor. Listemizi uygun fiyata tamamladık” dedi. Kızını 1’inci sınıfa hazırlayan Seren Ulus ise, “Çocuğumun ilgisini çekecek renkli ve motive edici ürünler seçmeye çalışıyoruz. Buradaki ürünlerin kontrollü olduğunu düşündüğüm için gönül rahatlığıyla alışveriş yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Kırtasiye alışverişine katılan küçük Mila Özdoğan ise heyecanını, “Defterlerimi, kalemlerimi aldım. Hepsini kullanmak için sabırsızlanıyorum” sözleriyle dile getirdi.