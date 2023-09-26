Seyahat edenler için araç kiralama birçok yönden kolaylık sağlıyor. Yolculuk yapmanın hem avantajlı hem de rahat bir seçeneği olan araç kiralama konusunda merak edilen konulardan biri de kiralık araçla kaza yapmak oluyor. Peki, kiralık aracınızla kaza yaptığınızda neler yapmalısınız? Kasko, tüm hasarı karşılar mı? Hangi hallerde hasarı kasko karşılamaz? Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun.com, araç kiralayacaklar için kaza durumuyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Günümüzde araç kiralama talepleri artarken kiralık araçların kullanım koşulları hakkında bilgilenme ihtiyacı da artıyor. Kiralık araç kullanırken olası bir kaza durumunda neler yapılması gerektiği ve sürücü haklarının neler olduğu da bu noktada kritik bir soru oluyor.

Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun.com, tüketicilerin soru işaretlerini azaltmak adına kiralık araçla kaza yapılması durumunda yapılması gerekenleri detaylarıyla anlattı.

Kiralık araç kazalarında kasko ve sigortanın önemi

Kiralık aracın en konforlu yanlarından biri de kasko ve trafik sigortası gibi işlemlerle uğraşmanıza gerek olmaması. Çünkü bu işlemler kiralama şirketinin sorumluluğunda. Araç kiralarken kiraladığınız araçta kasko olduğundan emin olmalısınız. Bu, araç kiralama firmalarının araçlara yaptırması gereken zorunlu bir sigorta. Aracın sigortası olduğundan emin olduktan sonra araçtaki kasko poliçesinin hangi durumları kapsadığını kontrol etmeyi ihmal etmemelisiniz.

Kaza yaptıktan sonra aracın konumunu değiştirmeyin

Kiralık araçla kaza yapmanız durumunda ilk olarak emniyette olup olmadığınızı, arabada başka kişiler varsa o kişilerin güvende olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Araçtaki herkesin güvende olduğundan emin olduktan sonra aracın emniyetini kontrol etmeli, aracın emniyette olduğuna karar verdikten sonra aracın konumunu hiçbir durumda değiştirmeden trafik polisini aramalısınız. Kaza tutanağını tutmalı ve alkol raporu almalısınız. Eğer jandarma veya polis karakoluna yakın bir konumdaysanız karakola ‘görgü tespit tutanağı’ için başvurmalısınız.

Eğer kiralık aracınızla bir başka araçla karşı karşıya gelerek kaza yapmışsanız öncelikle kendi aracınızdaki daha sonra karşı araçtaki herkesin emniyette olduğundan emin olmalısınız. Daha sonra tek araçlık kazalarda olduğu gibi araçlar güvenli bir konumdaysa araçların konumunu değiştirmeden kazanın fotoğrafını çekmeli, diğer sürücünün ruhsat, ehliyet ve trafik poliçesinin fotokopisini almalısınız. Kaza tespit tutanağını doldurmalı ve çektiğiniz kaza fotoğraflarını tutanağa eklemelisiniz.

Tek araçlık ya da birden çok aracın karıştığı kazalarda herkesin güvenliğinden emin olup gerekli fotoğraf ve evrakları toparladıktan sonra kaza yaptığınızı aracınızı kiraladığınız firma ile paylaşmalısınız. Çünkü kaza durumlarında farklı tedarikçi firmaların kaza ile ilgili farklı talepleri olabiliyor ve müşteri temsilcileri sizi yapmanız gerekenlerle ilgili yönlendiriyor.

Araç kiralama şirketi hasarı karşılar mı?

Bu sorunun yanıtı, hatanın sizde olup olmadığına göre değişiyor. Eğer kazada kusur sizdeyse “Kira Kaybı” uygulaması devreye girebilir. Yani aracın tamiri nedeniyle elde edilecek gelir kaybı sizden tahsil edilebilir. Ancak araç full kaskolu ise hasarı sigorta karşılar, o nedenle aracınızı kiralarken poliçesinin neleri kapsadığını bilmeniz çok önemli. Yani full kaskolu bir araç kiraladığınız durumda seyahat planınız bir parça kesintiye uğrasa bile kaza durumunda ayrıca bir maliyetle karşılaşmazsınız.

İster kendi aracıyla ister kiralık araçla olsun sürücülerin her zaman güvenliği ön planda tutmaları gerektiğini hatırlatan Enuygun.com Araç Kiralama İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, “Kiralık araç ile seyahat eden sürücüler de tüm diğer sürücüler gibi kaza anında sakin kalmalılar. Kendilerinin ve varsa birlikte seyahat ettikleri kişilerin sağlık durumlarını kontrol edip gerekiyorsa ilkyardım uygulamaları yaptıktan sonra gereken işlemleri yapabilirler” dedi.

Kaza yapan kişilerin aracı kiraladıkları firma ile iletişim kurmalarının da önemli olduğunu söyleyen Sağlam “Küçük de olsa kazalar kişilerin moralini bozabilir ve sürücüler o anda ne yapabileceklerini tam bilemeyebilirler. O nedenle müşteri temsilcileriyle iletişime geçme imkanı varsa değerlendirilmeli” diye konuştu.