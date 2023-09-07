Kira anlaşmazlıklarında mahkemeden önce arabuluculuk zorunluluğu başladı. Ara buluculuk zorunluluğu uygulamasında eksikler olduğunu belirten Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ahmet Erol, “Kiracı zorunlu arabuluculuk toplantısına katılmazsa anlaşmazlık devam eder” dedi. Kiracıyı zorunlu ara buluculuk toplantısına katılmaya zorlayacak ek yaptırım içeren düzenlemelere ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Prof. Erol, “Kiracı, ev sahibi ile anlaşabiliyor olsa bu kadar dava açılmazdı. Kiracılar, dava süreçlerinin uzamasından memnun ve bu maalesef kullanılıyor” dedi.

“Zorunlu ara buluculuğun çalışması zor”

Prof. Erol konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Evinizi satmak istiyorsunuz. Kiracı, evi alıcı adaylarına göstermiyor ve mahkeme kararı istiyor. Bunun için dava açıyorsunuz 8-12 ay sonrasına duruşma günü veriliyor. İlk duruşmada asla gerektirmediği halde bilirkişi tayinine karar veriliyor. 10 bin TL bilirkişi ve keşif ücreti belirleniyor. Duruşma günü de 8 ay sonraya atılıyor. Eviniz var satamıyorsunuz. Eviniz var alıcı adayına gezdiremiyorsunuz. Evinizden kiracıyı çıkaramıyorsunuz. Eviniz var rayiçlere uygun kira alamıyorsunuz. Zorunlu arabuluculuğun bu sistemde çalışması zor.”