Özellikle büyük şehirlerde yaşanan kira artışları ve tahliye davaları nedeniyle, birçok kiracının yeni bir eve taşınması elzem oldu. Bu durum, nakliye şirketlerinin iş hacmini önemli ölçüde artırırken, bazı günler günde 3 ev taşıdıklarını ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kozcuoğlu Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Uluç, son aylarda kira anlaşmazlıkları nedeniyle nakliye taleplerinde ciddi bir artış gözlemlediklerini belirterek, "Kiracıların ev sahipleriyle yaşadığı problemler, taşınma sürecini hızlandırıyor. Biz de bu yoğun taleplere en iyi şekilde karşılık verebilmek için ekip ve araç sayımızı artırdık. Kiracıların yeni evlerine sorunsuz bir şekilde taşınmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bazı günler, 3 evi taşıyıp yemek bile yiyemediğimiz oluyor. Sektöre can geldi diyebiliriz. Tabii ki işlerimiz artıyor ama ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan bu durum bizi de üzüyor. Keşke anlaşmaya varıp kiracılar evlerinde kalsa. Fakat ekonomik durum enflasyonun artması bu anlaşmazlıkları ortaya çıkartıyor. Bizde bu noktada müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.



Nakliye sektöründe istihdam arttı

Uluç, ayrıca nakliye sektöründeki bu hareketliliğin ekonomik etkilerine de değinerek, "Artan taşınma talepleri, sektördeki firmaların iş hacmini ve dolayısıyla istihdamı artırdı. Bu durum, nakliye sektörüne bir canlılık kazandırırken, aynı zamanda ekonomiye de olumlu bir katkı sağlıyor. Ancak, bu sürecin kiracılar açısından sıkıntılı olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Kiracıların daha stabil ve huzurlu bir ortamda yaşayabilmeleri için kira düzenlemelerinin ve anlaşmazlıkların çözümü konusunda kalıcı adımlar atılması önemlidir" ifadelerini kullandı.



Evini taşıyacaklara tavsiyeler

Evini taşıyacak olanlara tavsiyeler de veren Fırat Uluç, "Sigorta, sözleşmeli her şey dahil, tek fiyat güvencesiyle resmi kurumsal şirketler ile faturalı şirketlerle taşımanın yapılması gerekli. Aksi takdirde merdiven altı taşıma ile mağduriyetlerin yaşandığını buradan bildirmek istedim. Mağdur olmamak için yukarıda belirttiğim maddelere dikkat edilmesinde yarar olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Nakliyat firması olarak müşteri memnuniyetine büyük önem verdiklerini belirten Uluç, "Taşınma sürecinin stresini en aza indirmek ve müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak için çalışıyoruz. Gelecekte de bu prensiplerle sektörde lider konumda olmayı hedefliyoruz, müşterilerimiz bizlere www.kozcuogluevdenevenakliyat.com adresinden ulaşıp konuyla ilgili her bilgiyi bize sorabilirler" şeklinde konuştu.